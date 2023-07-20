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Турцию ожидает новая волна жары, которая коснется популярных курортов - РИА Новости, 20.07.2023
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Туризм
 
10:56 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/turtsiya-1885214916.html
Турцию ожидает новая волна жары, которая коснется популярных курортов
Турцию ожидает новая волна жары, которая коснется популярных курортов - РИА Новости, 20.07.2023
Турцию ожидает новая волна жары, которая коснется популярных курортов
Турцию, борющуюся с лесными пожарами, ожидает с четверга новая волна жары, она особенно сильно затронет запад страны и популярные курорты, пишет газета Yeni... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:56
2023-07-20T10:56
туризм
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стамбул
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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Турцию, борющуюся с лесными пожарами, ожидает с четверга новая волна жары, она особенно сильно затронет запад страны и популярные курорты, пишет газета Yeni Şafak. "В ближайшие дни Турцию, которая борется с лесными пожарами, ожидает новая волна тепла. Начиная с четверга, "жара пустыни" сильно затронет запад Турции", – сообщает издание. По прогнозам, вторая волна тепла, которая ожидается на следующей неделе, может побить рекорды. "В пятницу в Стамбуле ожидается повышение температуры до 38 градусов. По мнению экспертов, в полдень гражданам следует по возможности обезопасить себя. В Чанаккале ожидается 40 градусов, в Айдыне – 42, в Измире – 39, в Анталье – 41, в Анкаре – 35 градусов", – уточнила газета. Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары.
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, стамбул, всемирная метеорологическая организация
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Стамбул, Всемирная метеорологическая организация
Турцию ожидает новая волна жары, которая коснется популярных курортов

СМИ: Турцию, где бушуют лесные пожары, ожидает новая волна жары

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле
Вид на мечеть Айя-София и Новую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Турцию, борющуюся с лесными пожарами, ожидает с четверга новая волна жары, она особенно сильно затронет запад страны и популярные курорты, пишет газета Yeni Şafak.
"В ближайшие дни Турцию, которая борется с лесными пожарами, ожидает новая волна тепла. Начиная с четверга, "жара пустыни" сильно затронет запад Турции", – сообщает издание.
По прогнозам, вторая волна тепла, которая ожидается на следующей неделе, может побить рекорды.
"В пятницу в Стамбуле ожидается повышение температуры до 38 градусов. По мнению экспертов, в полдень гражданам следует по возможности обезопасить себя. В Чанаккале ожидается 40 градусов, в Айдыне – 42, в Измире – 39, в Анталье – 41, в Анкаре – 35 градусов", – уточнила газета.
Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары.
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