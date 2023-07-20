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Более 370 тысяч подростков трудоустроились с начала 2023 года - РИА Новости, 20.07.2023
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18:39 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/trudoustroystvo-1885348858.html
Более 370 тысяч подростков трудоустроились с начала 2023 года
Более 370 тысяч подростков трудоустроились с начала 2023 года - РИА Новости, 20.07.2023
Более 370 тысяч подростков трудоустроились с начала 2023 года
Более 370 тысяч несовершеннолетних 14-18 лет устроились на работу через службу занятости в России с начала 2023 года, что составляет 60% от всех обратившихся,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:39
2023-07-20T18:39
общество
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 370 тысяч несовершеннолетних 14-18 лет устроились на работу через службу занятости в России с начала 2023 года, что составляет 60% от всех обратившихся, сообщил директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов. "По состоянию на 15 июля с начала текущего года через органы службы занятости трудоустроились более 370 тысяч человек – это более 60% обратившихся и 6% от общей численности несовершеннолетних в стране. За аналогичный период 2022 года трудоустроено 340 тысяч человек – порядка тоже 60% от обратившихся", – сказал Кирсанов во время заседания рабочей группы по вопросам трудоустройства, занятости, профориентации и предпринимательской деятельности молодежи в Государственной Думе. По его словам, несовершеннолетние устраиваются на работу, связанную с благоустройством, озеленением территорий населённых пунктов, уборкой помещений, а также помощником вожатого, оператором электронно-вычислительных машин (ЭВМ), сотрудником коллцентра, курьером и так далее. Это виды деятельности, не требующие предварительной профессиональной подготовки, имеют социально полезную направленность и не связаны с опасными условиями труда. "Очень важно, чтобы права, жизнь и здоровье подростков были сохранены, и обеспечивалась польза от работы", – добавил Кирсанов.
https://ria.ru/20230623/trudoustroystva-1880097790.html
https://ria.ru/20230630/vyplata-1881375674.html
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общество, россия
Общество, Россия
Более 370 тысяч подростков трудоустроились с начала 2023 года

Более 370 тысяч подростков трудоустроились через службу занятости с начала 2023 года

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПодростки
Подростки - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 370 тысяч несовершеннолетних 14-18 лет устроились на работу через службу занятости в России с начала 2023 года, что составляет 60% от всех обратившихся, сообщил директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов.
"По состоянию на 15 июля с начала текущего года через органы службы занятости трудоустроились более 370 тысяч человек – это более 60% обратившихся и 6% от общей численности несовершеннолетних в стране. За аналогичный период 2022 года трудоустроено 340 тысяч человек – порядка тоже 60% от обратившихся", – сказал Кирсанов во время заседания рабочей группы по вопросам трудоустройства, занятости, профориентации и предпринимательской деятельности молодежи в Государственной Думе.
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По его словам, несовершеннолетние устраиваются на работу, связанную с благоустройством, озеленением территорий населённых пунктов, уборкой помещений, а также помощником вожатого, оператором электронно-вычислительных машин (ЭВМ), сотрудником коллцентра, курьером и так далее. Это виды деятельности, не требующие предварительной профессиональной подготовки, имеют социально полезную направленность и не связаны с опасными условиями труда.
"Очень важно, чтобы права, жизнь и здоровье подростков были сохранены, и обеспечивалась польза от работы", – добавил Кирсанов.
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