https://ria.ru/20230720/trud-1885322963.html

Нижегородцы стали первыми в России по обучению производительности труда

Нижегородцы стали первыми в России по обучению производительности труда - РИА Новости, 20.07.2023

Нижегородцы стали первыми в России по обучению производительности труда

Нижегородская область заняла первое место в России по количеству сотрудников, обученных в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:55

2023-07-20T16:55

2023-07-20T16:55

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место в России по количеству сотрудников, обученных в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства региона. "Около 4,2 тысячи сотрудников нижегородских предприятий прошло обучение базовому применению бережливых технологий за время реализации нацпроекта "Производительность труда" - с 2019 года. По данным Федерального центра компетенций, Нижегородская область занимает первое место по этому показателю в стране", - говорится в сообщении. Отмечается, что инструменты нацпроекта направлены на создание культуры непрерывных улучшений. "Обучение персонала принципам бережливого производства повышает квалификацию сотрудников и позволяет им претендовать на более высокую должность и заработную плату. Соответственно, чем больше на наших предприятиях подготовленных кадров, тем выше общий уровень производственной культуры региона", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, нацпроект "Производительность труда" предполагает, что все сотрудники предприятий-участников будут владеть основами внедрения и использования бережливых технологий. "Изначально внедрением инструментов бережливого производства на предприятиях-участниках нацпроекта занимаются специалисты федерального или регионального центров компетенций, но для того, чтобы предприятия продолжали эффективно использовать инструменты нацпроекта после окончания работы экспертов, ведется подготовка внутренних тренеров. В их задачи входит обучение всего коллектива основам, деталям и инструментам бережливого производства. Также внутренние тренеры помогают налаживать коммуникацию между подразделениями компаний и проводят аудит рабочего процесса. На сегодняшний день в Нижегородской области уже подготовлено 107 внутренних тренеров", - рассказал министр. Подчеркивается, что на сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" в регионе является 231 организация.

https://ria.ru/20230718/turizm-1884916249.html

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