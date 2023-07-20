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Нижегородцы стали первыми в России по обучению производительности труда - РИА Новости, 20.07.2023
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Нижегородская область
 
16:55 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/trud-1885322963.html
Нижегородцы стали первыми в России по обучению производительности труда
Нижегородцы стали первыми в России по обучению производительности труда - РИА Новости, 20.07.2023
Нижегородцы стали первыми в России по обучению производительности труда
Нижегородская область заняла первое место в России по количеству сотрудников, обученных в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:55
2023-07-20T16:55
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место в России по количеству сотрудников, обученных в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства региона. "Около 4,2 тысячи сотрудников нижегородских предприятий прошло обучение базовому применению бережливых технологий за время реализации нацпроекта "Производительность труда" - с 2019 года. По данным Федерального центра компетенций, Нижегородская область занимает первое место по этому показателю в стране", - говорится в сообщении. Отмечается, что инструменты нацпроекта направлены на создание культуры непрерывных улучшений. "Обучение персонала принципам бережливого производства повышает квалификацию сотрудников и позволяет им претендовать на более высокую должность и заработную плату. Соответственно, чем больше на наших предприятиях подготовленных кадров, тем выше общий уровень производственной культуры региона", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, нацпроект "Производительность труда" предполагает, что все сотрудники предприятий-участников будут владеть основами внедрения и использования бережливых технологий. "Изначально внедрением инструментов бережливого производства на предприятиях-участниках нацпроекта занимаются специалисты федерального или регионального центров компетенций, но для того, чтобы предприятия продолжали эффективно использовать инструменты нацпроекта после окончания работы экспертов, ведется подготовка внутренних тренеров. В их задачи входит обучение всего коллектива основам, деталям и инструментам бережливого производства. Также внутренние тренеры помогают налаживать коммуникацию между подразделениями компаний и проводят аудит рабочего процесса. На сегодняшний день в Нижегородской области уже подготовлено 107 внутренних тренеров", - рассказал министр. Подчеркивается, что на сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" в регионе является 231 организация.
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Нижегородская область, Россия
Нижегородцы стали первыми в России по обучению производительности труда

Нижегородцы заняли первое место в России по обучению производительности труда

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место в России по количеству сотрудников, обученных в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Около 4,2 тысячи сотрудников нижегородских предприятий прошло обучение базовому применению бережливых технологий за время реализации нацпроекта "Производительность труда" - с 2019 года. По данным Федерального центра компетенций, Нижегородская область занимает первое место по этому показателю в стране", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что инструменты нацпроекта направлены на создание культуры непрерывных улучшений. "Обучение персонала принципам бережливого производства повышает квалификацию сотрудников и позволяет им претендовать на более высокую должность и заработную плату. Соответственно, чем больше на наших предприятиях подготовленных кадров, тем выше общий уровень производственной культуры региона", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.
Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, нацпроект "Производительность труда" предполагает, что все сотрудники предприятий-участников будут владеть основами внедрения и использования бережливых технологий.
"Изначально внедрением инструментов бережливого производства на предприятиях-участниках нацпроекта занимаются специалисты федерального или регионального центров компетенций, но для того, чтобы предприятия продолжали эффективно использовать инструменты нацпроекта после окончания работы экспертов, ведется подготовка внутренних тренеров. В их задачи входит обучение всего коллектива основам, деталям и инструментам бережливого производства. Также внутренние тренеры помогают налаживать коммуникацию между подразделениями компаний и проводят аудит рабочего процесса. На сегодняшний день в Нижегородской области уже подготовлено 107 внутренних тренеров", - рассказал министр.
Подчеркивается, что на сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" в регионе является 231 организация.
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