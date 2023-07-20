Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии задержали 12 подозреваемых в торговле органами - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885317349.html
В Индонезии задержали 12 подозреваемых в торговле органами
В Индонезии задержали 12 подозреваемых в торговле органами - РИА Новости, 20.07.2023
В Индонезии задержали 12 подозреваемых в торговле органами
Власти Индонезии задержали 12 подозреваемых, включая полицейского и сотрудника иммиграционной службы, по обвинению в перевозке 122 человек в Камбоджу с целью... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:38
2023-07-20T16:38
в мире
индонезия
камбоджа
джакарта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135946/45/1359464560_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_3722fb25dcd3e4bada122e3286541d1e.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Индонезии задержали 12 подозреваемых, включая полицейского и сотрудника иммиграционной службы, по обвинению в перевозке 122 человек в Камбоджу с целью продажи их почек, сообщает портал The Star. Подозреваемым предъявлены обвинения в нарушении индонезийского закона о торговле людьми, им грозит до 15 лет тюремного заключения и штраф до 600 миллионов рупий (около 40 тысяч долларов), если они будут признаны виновными. "Задержанных обвинили в вербовке людей со всей Индонезии через социальные сети и отправке их в Камбоджу для операции по пересадке почки", - заявил Хенгки Харьяди, директор отдела уголовных расследований полиции Джакарты. Жертвам схемы пообещали по 135 миллионов рупий (9 тысяч долларов) каждому. "Жертвы согласились продать свои органы, потому что им нужны были деньги. Большинство из них потеряли работу во время пандемии", - пояснил Харьяди. В 2019 году власти Индонезии арестовали восемь человек в связи с самым крупным в стране делом о торговле людьми: около 1200 жертв были вывезены за границу в качестве домашней прислуги.
https://ria.ru/20230714/torgovlya-1884205069.html
https://ria.ru/20230626/deti-1880574092.html
индонезия
камбоджа
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135946/45/1359464560_91:0:1510:1064_1920x0_80_0_0_461f48a089cbf88e0419a0dd61f03287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, камбоджа, джакарта
В мире, Индонезия, Камбоджа, Джакарта
В Индонезии задержали 12 подозреваемых в торговле органами

Власти Индонезии задержали 12 человек по обвинению в торговле органами

© AFP 2023 / Bay Ismoyo Индонезийские полицейские
Индонезийские полицейские - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo
Индонезийские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Индонезии задержали 12 подозреваемых, включая полицейского и сотрудника иммиграционной службы, по обвинению в перевозке 122 человек в Камбоджу с целью продажи их почек, сообщает портал The Star.
Подозреваемым предъявлены обвинения в нарушении индонезийского закона о торговле людьми, им грозит до 15 лет тюремного заключения и штраф до 600 миллионов рупий (около 40 тысяч долларов), если они будут признаны виновными.
Братья Эндрю и Тристан Тейт - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ: братья Тейт подали в суд на женщину, обвинившую их в торговле людьми
14 июля, 14:21
"Задержанных обвинили в вербовке людей со всей Индонезии через социальные сети и отправке их в Камбоджу для операции по пересадке почки", - заявил Хенгки Харьяди, директор отдела уголовных расследований полиции Джакарты.
Жертвам схемы пообещали по 135 миллионов рупий (9 тысяч долларов) каждому.
"Жертвы согласились продать свои органы, потому что им нужны были деньги. Большинство из них потеряли работу во время пандемии", - пояснил Харьяди.
В 2019 году власти Индонезии арестовали восемь человек в связи с самым крупным в стране делом о торговле людьми: около 1200 жертв были вывезены за границу в качестве домашней прислуги.
Беременная женщина с пачкой денег - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
На Украине задержали мужчину, подозреваемого в организации торговли детьми
26 июня, 19:55
 
В миреИндонезияКамбоджаДжакарта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала