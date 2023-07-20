https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885317349.html

В Индонезии задержали 12 подозреваемых в торговле органами

В Индонезии задержали 12 подозреваемых в торговле органами - РИА Новости, 20.07.2023

В Индонезии задержали 12 подозреваемых в торговле органами

Власти Индонезии задержали 12 подозреваемых, включая полицейского и сотрудника иммиграционной службы, по обвинению в перевозке 122 человек в Камбоджу с целью... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:38

2023-07-20T16:38

2023-07-20T16:38

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Индонезии задержали 12 подозреваемых, включая полицейского и сотрудника иммиграционной службы, по обвинению в перевозке 122 человек в Камбоджу с целью продажи их почек, сообщает портал The Star. Подозреваемым предъявлены обвинения в нарушении индонезийского закона о торговле людьми, им грозит до 15 лет тюремного заключения и штраф до 600 миллионов рупий (около 40 тысяч долларов), если они будут признаны виновными. "Задержанных обвинили в вербовке людей со всей Индонезии через социальные сети и отправке их в Камбоджу для операции по пересадке почки", - заявил Хенгки Харьяди, директор отдела уголовных расследований полиции Джакарты. Жертвам схемы пообещали по 135 миллионов рупий (9 тысяч долларов) каждому. "Жертвы согласились продать свои органы, потому что им нужны были деньги. Большинство из них потеряли работу во время пандемии", - пояснил Харьяди. В 2019 году власти Индонезии арестовали восемь человек в связи с самым крупным в стране делом о торговле людьми: около 1200 жертв были вывезены за границу в качестве домашней прислуги.

https://ria.ru/20230714/torgovlya-1884205069.html

https://ria.ru/20230626/deti-1880574092.html

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в мире, индонезия, камбоджа, джакарта