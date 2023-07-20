https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885195648.html
В 2023 году Токио сократил экспорт компьютеров в Россию на 86 процентов
В 2023 году Токио сократил экспорт компьютеров в Россию на 86 процентов - РИА Новости, 20.07.2023
В 2023 году Токио сократил экспорт компьютеров в Россию на 86 процентов
Япония за первые шесть месяцев календарного 2023 года сократила экспорт в Россию компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры, свидетельствуют данные торговой... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T03:55
2023-07-20T03:55
2023-07-20T03:55
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ТОКИО, 20 июл - РИА Новости. Япония за первые шесть месяцев календарного 2023 года сократила экспорт в Россию компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов страны. Так, экспорт компьютеров из Японии в РФ в подотчетный период просел на 86,6% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Экспорт аудио- и видеоаппаратуры в Россию упал на 45,8%. Также в январе-июне 2023 года сократился экспорт компьютерных комплектующих - на 61,1%. По итогам июня текущего года Япония сократила экспорт в Россию аудио- и видеоаппаратуры на 40% по сравнению с аналогичным месяцем годом 2022 года. Кроме этого, Япония в июне 2023 года не экспортировала в РФ компьютеры и их комплектующие.
https://ria.ru/20230720/torgovlya-1885194774.html
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россия, япония, технологии, токио, в мире
Россия, Япония, Технологии, Токио, В мире
В 2023 году Токио сократил экспорт компьютеров в Россию на 86 процентов
Минфин Японии: в 2023 году Токио сократил экспорт компьютеров в Россию на 86 процентов
ТОКИО, 20 июл - РИА Новости. Япония за первые шесть месяцев календарного 2023 года сократила экспорт в Россию компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов страны.
Так, экспорт компьютеров из Японии в РФ в подотчетный период просел на 86,6% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Экспорт аудио- и видеоаппаратуры в Россию упал на 45,8%.
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Также в январе-июне 2023 года сократился экспорт компьютерных комплектующих - на 61,1%.
По итогам июня текущего года Япония сократила экспорт в Россию аудио- и видеоаппаратуры на 40% по сравнению с аналогичным месяцем годом 2022 года. Кроме этого, Япония в июне 2023 года не экспортировала в РФ компьютеры и их комплектующие.
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