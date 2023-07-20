https://ria.ru/20230720/sudokhodstvo-1885227073.html

Судоходную линию могут создать между портами Астраханской области и Ирана

Судоходную линию могут создать между портами Астраханской области и Ирана - РИА Новости, 20.07.2023

Судоходную линию могут создать между портами Астраханской области и Ирана

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил создать судоходную линию между портами региона и Ирана, сообщает администрация губернатора области. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:40

2023-07-20T10:40

2023-07-20T10:40

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

иран

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил создать судоходную линию между портами региона и Ирана, сообщает администрация губернатора области. Вопрос обсуждался на встрече Бабушкина и губернатора провинции Мазандаран Ирана Сейеда Махмуда Хоссейнипура. Также они обсудили развитие контактов в торговле, логистике, судостроении и гуманитарной сфере. По словам Бабушкина, Астраханская область и провинция Мазандаран - важные звенья коридора "Север - Юг". По этому маршруту через Иран в регион доставляют товары из Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. "Обсудили с иранскими коллегами вопросы увеличения грузооборота. Для этого необходимо наладить регулярное судоходство, построить достаточное количество флота. Также нужно создать прямую судоходную линию между портами Астраханской области и мазандаранским портом Амирабад", - написал он в Telegram. Губернатор добавил, что Астраханская область со своей стороны полностью готова к партнерству на профильном уровне. Также на встрече договорились активизировать контакты по линии торгово-промышленных палат, обсудили развитие туристической линии. "Планируем организовать авиасообщение между Мазандараном и Астраханью. Губернатор провинции Сейед Махмуд Хоссейнипур сообщил о готовности иранской стороны предоставить безвизовый режим для российских туристов", - отметил Бабушкин.

https://ria.ru/20230719/astrakhan-1885033899.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, игорь бабушкин, иран