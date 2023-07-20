https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885372215.html

Спецоперация, 20 июля: ВС России ночью нанесли новые "удары возмездия"

Спецоперация, 20 июля: ВС России ночью нанесли новые "удары возмездия" - РИА Новости, 20.07.2023

Спецоперация, 20 июля: ВС России ночью нанесли новые "удары возмездия"

ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые "удары возмездия" по районам производства и хранения катеров-дронов Украины, цель достигнута, все назначенные объекты... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T21:24

2023-07-20T21:24

2023-07-20T22:33

специальная военная операция на украине

украина

мария захарова

евросоюз

запорожская аэс

андрей марочко

дмитрий песков

черное море

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые "удары возмездия" по районам производства и хранения катеров-дронов Украины, цель достигнута, все назначенные объекты поражены, заявили в четверг в Минобороны России. Ход операцииВ Минобороны добавили, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В МО РФ указали, что украинские войска за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 170 солдат, шесть танков, три броневика и гаубицы. Кроме того, в районах населенных пунктов Чаривное и Мирное Запорожской области пресечены действия двух украинских ДРГ. В оборонном ведомстве добавили, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военных, боевую бронированную машину, три пикапа, а также гаубицу Д-30. На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, за сутки отражены две атаки противника, уничтожено до 60 украинских военных, БМП, самоходка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. В Минобороны РФ отметили, что российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника. Российские военные, уточнили в оборонном ведомстве, за сутки в ДНР поразили узлы связи двух механизированных бригад украинских войск. Кроме того, ВС РФ за сутки отбили 16 атак украинских подразделений на донецком направлении, Киев потерял 210 человек. В МО РФ сообщили, что на купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 110 человек, пять единиц техники, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20". Начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян сообщил РИА Новости, что группировка ВС РФ "Днепр" пресекла попытку диверсантов украинских войск форсировать Днепр, уничтожены три быстроходные лодки противника. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что ВС РФ закрепляются на отбитых у украинских военных позициях в Харьковской области, создается плацдарм для дальнейшего продвижения, параллельно с возведением фортификации идет боевая работа по уничтожению живой силы и техники украинских войск. Заявления МосквыПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки. Ранее в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в ходе брифинга, что США не устраивает ситуация на Украине, от Владимира Зеленского требуют любой ценой продолжить контрнаступление. Она добавила, что новые поставки дальнобойных вооружений станут новым фактором вовлеченности Евросоюза в украинский конфликт. Захарова подчеркнула, что завод немецкой компании Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью на Украине, если он будет построен. Гендиректор Rheinmetall ранее заявлял, что компания откроет завод на Украине в ближайшие три месяца. Обстановка в регионахГлава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе полуострова, повреждены четыре административных здания. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля. Международная обстановкаВ МО Украины заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля, соответствующая навигационная информация уже обнародована. В ведомстве добавили, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что американские кассетные боеприпасы доставлены на Украину и уже находятся на поле боя. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что главы МИД стран Евросоюза в четверг примут политическое решение по финансированию военной помощи Украине из Европейского фонда мира на ближайшие несколько лет. Телеканал CNN полагает, что США на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в 400 миллионов долларов, куда включат ракеты HIMARS, снаряды для ЗРК Patriot и NASAMS, которых будет немного из-за сокращающихся запасов, но кассетные боеприпасы в этот пакет не войдут. Новостное агентство DPA сообщило, что в странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тысяч украинских военных.

https://ria.ru/20230720/udar-1885266728.html

https://ria.ru/20230720/udar-1885245692.html

https://ria.ru/20230720/udar-1885212660.html

https://ria.ru/20230720/diversii-1885359567.html

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Минобороны о перехвате HIMARS и уничтожении украинских беспилотников Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. 2023-07-20T21:24 true PT5M21S

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украина, мария захарова, евросоюз, запорожская аэс, андрей марочко, дмитрий песков, черное море, россия