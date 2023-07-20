Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 20 июля: ВС России ночью нанесли новые "удары возмездия" - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 20.07.2023 (обновлено: 22:33 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885372215.html
Спецоперация, 20 июля: ВС России ночью нанесли новые "удары возмездия"
Спецоперация, 20 июля: ВС России ночью нанесли новые "удары возмездия" - РИА Новости, 20.07.2023
Спецоперация, 20 июля: ВС России ночью нанесли новые "удары возмездия"
ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые "удары возмездия" по районам производства и хранения катеров-дронов Украины, цель достигнута, все назначенные объекты... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:24
2023-07-20T22:33
специальная военная операция на украине
украина
мария захарова
евросоюз
запорожская аэс
андрей марочко
дмитрий песков
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779595641_0:1:1799:1012_1920x0_80_0_0_44ce6cb9829b76cef9e5b8ee00f3ef9b.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые "удары возмездия" по районам производства и хранения катеров-дронов Украины, цель достигнута, все назначенные объекты поражены, заявили в четверг в Минобороны России. Ход операцииВ Минобороны добавили, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В МО РФ указали, что украинские войска за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 170 солдат, шесть танков, три броневика и гаубицы. Кроме того, в районах населенных пунктов Чаривное и Мирное Запорожской области пресечены действия двух украинских ДРГ. В оборонном ведомстве добавили, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военных, боевую бронированную машину, три пикапа, а также гаубицу Д-30. На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, за сутки отражены две атаки противника, уничтожено до 60 украинских военных, БМП, самоходка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30. В Минобороны РФ отметили, что российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника. Российские военные, уточнили в оборонном ведомстве, за сутки в ДНР поразили узлы связи двух механизированных бригад украинских войск. Кроме того, ВС РФ за сутки отбили 16 атак украинских подразделений на донецком направлении, Киев потерял 210 человек. В МО РФ сообщили, что на купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 110 человек, пять единиц техники, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20". Начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян сообщил РИА Новости, что группировка ВС РФ "Днепр" пресекла попытку диверсантов украинских войск форсировать Днепр, уничтожены три быстроходные лодки противника. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что ВС РФ закрепляются на отбитых у украинских военных позициях в Харьковской области, создается плацдарм для дальнейшего продвижения, параллельно с возведением фортификации идет боевая работа по уничтожению живой силы и техники украинских войск. Заявления МосквыПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки. Ранее в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в ходе брифинга, что США не устраивает ситуация на Украине, от Владимира Зеленского требуют любой ценой продолжить контрнаступление. Она добавила, что новые поставки дальнобойных вооружений станут новым фактором вовлеченности Евросоюза в украинский конфликт. Захарова подчеркнула, что завод немецкой компании Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью на Украине, если он будет построен. Гендиректор Rheinmetall ранее заявлял, что компания откроет завод на Украине в ближайшие три месяца. Обстановка в регионахГлава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе полуострова, повреждены четыре административных здания. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля. Международная обстановкаВ МО Украины заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля, соответствующая навигационная информация уже обнародована. В ведомстве добавили, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что американские кассетные боеприпасы доставлены на Украину и уже находятся на поле боя. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что главы МИД стран Евросоюза в четверг примут политическое решение по финансированию военной помощи Украине из Европейского фонда мира на ближайшие несколько лет. Телеканал CNN полагает, что США на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в 400 миллионов долларов, куда включат ракеты HIMARS, снаряды для ЗРК Patriot и NASAMS, которых будет немного из-за сокращающихся запасов, но кассетные боеприпасы в этот пакет не войдут. Новостное агентство DPA сообщило, что в странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тысяч украинских военных.
https://ria.ru/20230720/udar-1885266728.html
https://ria.ru/20230720/udar-1885245692.html
https://ria.ru/20230720/udar-1885212660.html
https://ria.ru/20230720/diversii-1885359567.html
https://ria.ru/20230720/vsu-1885364866.html
украина
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны о перехвате HIMARS и уничтожении украинских беспилотников
Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
2023-07-20T21:24
true
PT5M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779595641_78:0:1427:1012_1920x0_80_0_0_18e6f0045a3f7282dc87fd22f35d10d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, мария захарова, евросоюз, запорожская аэс, андрей марочко, дмитрий песков, черное море, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Мария Захарова, Евросоюз, Запорожская АЭС, Андрей Марочко, Дмитрий Песков, Черное море, Россия
Спецоперация, 20 июля: ВС России ночью нанесли новые "удары возмездия"

Минобороны: ВС России ночью нанесли новые удары возмездия

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Нанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые "удары возмездия" по районам производства и хранения катеров-дронов Украины, цель достигнута, все назначенные объекты поражены, заявили в четверг в Минобороны России.
Нанесение удара ракетами Оникс по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Удар вскрыл все". ВСУ признали неприятную правду о российском оружии
Вчера, 13:24

Ход операции

В Минобороны добавили, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
В МО РФ указали, что украинские войска за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 170 солдат, шесть танков, три броневика и гаубицы. Кроме того, в районах населенных пунктов Чаривное и Мирное Запорожской области пресечены действия двух украинских ДРГ.
В оборонном ведомстве добавили, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военных, боевую бронированную машину, три пикапа, а также гаубицу Д-30.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, за сутки отражены две атаки противника, уничтожено до 60 украинских военных, БМП, самоходка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В США рассказали о мощном ударе России, от которого не оправились ВСУ
Вчера, 11:59
В Минобороны РФ отметили, что российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника.
Российские военные, уточнили в оборонном ведомстве, за сутки в ДНР поразили узлы связи двух механизированных бригад украинских войск. Кроме того, ВС РФ за сутки отбили 16 атак украинских подразделений на донецком направлении, Киев потерял 210 человек.
В МО РФ сообщили, что на купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 110 человек, пять единиц техники, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20".
Начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян сообщил РИА Новости, что группировка ВС РФ "Днепр" пресекла попытку диверсантов украинских войск форсировать Днепр, уничтожены три быстроходные лодки противника.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что ВС РФ закрепляются на отбитых у украинских военных позициях в Харьковской области, создается плацдарм для дальнейшего продвижения, параллельно с возведением фортификации идет боевая работа по уничтожению живой силы и техники украинских войск.
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Крыму назвали удар Киева по поселку Раздольное цинизмом
Вчера, 09:21

Заявления Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что заявление Минобороны РФ по танкерам и небезопасным зонам в Черном море связано с прекращением зерновой сделки.
Ранее в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в ходе брифинга, что США не устраивает ситуация на Украине, от Владимира Зеленского требуют любой ценой продолжить контрнаступление. Она добавила, что новые поставки дальнобойных вооружений станут новым фактором вовлеченности Евросоюза в украинский конфликт. Захарова подчеркнула, что завод немецкой компании Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью на Украине, если он будет построен. Гендиректор Rheinmetall ранее заявлял, что компания откроет завод на Украине в ближайшие три месяца.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов
Вчера, 19:41

Обстановка в регионах

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе полуострова, повреждены четыре административных здания.
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Сальдо сообщил о попытках ВСУ использовать уменьшение ширины Днепра
Вчера, 20:21

Международная обстановка

В МО Украины заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля, соответствующая навигационная информация уже обнародована. В ведомстве добавили, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что американские кассетные боеприпасы доставлены на Украину и уже находятся на поле боя.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что главы МИД стран Евросоюза в четверг примут политическое решение по финансированию военной помощи Украине из Европейского фонда мира на ближайшие несколько лет.
Телеканал CNN полагает, что США на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в 400 миллионов долларов, куда включат ракеты HIMARS, снаряды для ЗРК Patriot и NASAMS, которых будет немного из-за сокращающихся запасов, но кассетные боеприпасы в этот пакет не войдут.
Новостное агентство DPA сообщило, что в странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тысяч украинских военных.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМария ЗахароваЕвросоюзЗапорожская АЭСАндрей МарочкоДмитрий ПесковЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала