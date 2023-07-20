https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885282770.html

ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР

ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР - РИА Новости, 20.07.2023

ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР

Российские военные за сутки в ДНР поразили узлы связи двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:32

2023-07-20T14:32

2023-07-20T14:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

авдеевка

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военные за сутки в ДНР поразили узлы связи двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "В районах населенных пунктов Авдеевка и Торское Донецкой Народной Республики поражены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ", - сообщило военное ведомство.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, авдеевка, вооруженные силы рф