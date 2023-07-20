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ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885282770.html
ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР
ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР - РИА Новости, 20.07.2023
ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР
Российские военные за сутки в ДНР поразили узлы связи двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:32
2023-07-20T14:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
авдеевка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военные за сутки в ДНР поразили узлы связи двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "В районах населенных пунктов Авдеевка и Торское Донецкой Народной Республики поражены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ", - сообщило военное ведомство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, авдеевка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР

Минобороны: ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военные за сутки в ДНР поразили узлы связи двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в сводке.
"В районах населенных пунктов Авдеевка и Торское Донецкой Народной Республики поражены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ", - сообщило военное ведомство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреАвдеевкаВооруженные силы РФ
 
 
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