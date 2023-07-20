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ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР
ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР - РИА Новости, 20.07.2023
ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР
Российские военные за сутки в ДНР поразили узлы связи двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:32
2023-07-20T14:32
2023-07-20T14:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
авдеевка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военные за сутки в ДНР поразили узлы связи двух механизированных бригад украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "В районах населенных пунктов Авдеевка и Торское Донецкой Народной Республики поражены узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ", - сообщило военное ведомство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР
Минобороны: ВС России поразили узлы связи двух украинских механизированных бригад в ДНР