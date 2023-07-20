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Новгородский губернатор сообщил, что привез бойцам маскировочные сети
Новгородский губернатор сообщил, что привез бойцам маскировочные сети - РИА Новости, 20.07.2023
Новгородский губернатор сообщил, что привез бойцам маскировочные сети
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что привез бойцам в зону СВО маскировочные сети, строительные материалы, емкости для воды, запчасти... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T00:40
2023-07-20T00:40
2023-07-20T00:47
специальная военная операция на украине
общество
новгородская область
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что привез бойцам в зону СВО маскировочные сети, строительные материалы, емкости для воды, запчасти для автомобилей. "Среди гуманитарной помощи, которую мы привезли в 1008-й полк, специальный выпуск газеты "Новгородские ведомости". В ней опубликованы стихи от бойца, вернувшегося домой. Он посвятил их своим товарищам, которые остались на передовой. Эмоционально разбирали бойцы и другие посылки. Среди них личные вещи, запчасти для автомобилей, маскировочные сети, строительные материалы, емкости для воды", - написал он на своей странице в соцсети "Вконтакте". Никитин также сообщил, что вручил рядовым, младшим сержантам и лейтенантам, капитанам мотострелкового полка награды "За честь и мужество" при исполнении воинского долга. "Поездки на передовую - это всегда личное общение с бойцами и понимание того, как мы еще можем оказать помощь. В этот раз один военнослужащий попросил помочь с отпуском по лечению, а другой бронежилет большого размера. Мелочей здесь не бывает, все будет отработано", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20230719/pomosch-1884975316.html
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РИА Новости
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общество, новгородская область, андрей никитин (политик)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новгородская область, Андрей Никитин (политик)
Новгородский губернатор сообщил, что привез бойцам маскировочные сети
Новгородский губернатор сообщил, что привез бойцам маскировочные сети и емкости для воды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что привез бойцам в зону СВО маскировочные сети, строительные материалы, емкости для воды, запчасти для автомобилей.
«
"Среди гуманитарной помощи, которую мы привезли в 1008-й полк, специальный выпуск газеты "Новгородские ведомости". В ней опубликованы стихи от бойца, вернувшегося домой. Он посвятил их своим товарищам, которые остались на передовой. Эмоционально разбирали бойцы и другие посылки. Среди них личные вещи, запчасти для автомобилей, маскировочные сети, строительные материалы, емкости для воды", - написал он на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Никитин также сообщил, что вручил рядовым, младшим сержантам и лейтенантам, капитанам мотострелкового полка награды "За честь и мужество" при исполнении воинского долга.
"Поездки на передовую - это всегда личное общение с бойцами и понимание того, как мы еще можем оказать помощь. В этот раз один военнослужащий попросил помочь с отпуском по лечению, а другой бронежилет большого размера. Мелочей здесь не бывает, все будет отработано", - отметил глава региона.
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