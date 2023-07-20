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Новгородский губернатор сообщил, что привез бойцам маскировочные сети

Новгородский губернатор сообщил, что привез бойцам маскировочные сети - РИА Новости, 20.07.2023

Новгородский губернатор сообщил, что привез бойцам маскировочные сети

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что привез бойцам в зону СВО маскировочные сети, строительные материалы, емкости для воды, запчасти... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T00:40

2023-07-20T00:40

2023-07-20T00:47

специальная военная операция на украине

общество

новгородская область

андрей никитин (политик)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что привез бойцам в зону СВО маскировочные сети, строительные материалы, емкости для воды, запчасти для автомобилей. "Среди гуманитарной помощи, которую мы привезли в 1008-й полк, специальный выпуск газеты "Новгородские ведомости". В ней опубликованы стихи от бойца, вернувшегося домой. Он посвятил их своим товарищам, которые остались на передовой. Эмоционально разбирали бойцы и другие посылки. Среди них личные вещи, запчасти для автомобилей, маскировочные сети, строительные материалы, емкости для воды", - написал он на своей странице в соцсети "Вконтакте". Никитин также сообщил, что вручил рядовым, младшим сержантам и лейтенантам, капитанам мотострелкового полка награды "За честь и мужество" при исполнении воинского долга. "Поездки на передовую - это всегда личное общение с бойцами и понимание того, как мы еще можем оказать помощь. В этот раз один военнослужащий попросил помочь с отпуском по лечению, а другой бронежилет большого размера. Мелочей здесь не бывает, все будет отработано", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20230719/pomosch-1884975316.html

новгородская область

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общество, новгородская область, андрей никитин (политик)