https://ria.ru/20230720/sotrudnichestvo-1885363540.html

Самара будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран

Самара будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран - РИА Новости, 20.07.2023

Самара будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу в посольстве Исламской Республики Иран в Москве с губернатором провинции Мазендеран Республики... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T20:12

2023-07-20T20:12

2023-07-20T20:12

дмитрий азаров

самарская область

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу в посольстве Исламской Республики Иран в Москве с губернатором провинции Мазендеран Республики Сейедом Махмудом Хоссейнипуром, где обсуждалось развитие сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.Данная встреча продолжает сотрудничество между Самарской областью и Ираном. Губернатор Самарской области поблагодарил посла Ирана в России Казема Джалали за выстраиваемое сотрудничество."Вы многое делаете для развития сотрудничества между нашими странами, между регионами России и Исламской Республики Иран. Ваши усилия приводят к развитию взаимовыгодных отношений между нашими народами", - сказал Азаров.Он подчеркнул, что Самарская область - мощный, экономически развитый регион с высоким уровнем промышленного, инфраструктурного, социального развития. Азаров обозначил основные направления специализации региона, в первую очередь такие высокотехнологичные, как аэрокосмическая сфера, автомобилестроение, химия и нефтехимия, нефтепереработка, IT-технологии. Глава региона отметил сферы возможного сотрудничества с учетом преимуществ географического положения, развитой транспортной инфраструктуры и экономического потенциала Самарской области."Мы уже имеем успешный опыт сотрудничества с Исламской Республикой Иран в сфере поставки продукции сельхозпереработки, причем как экспортных, так и импортных позиций. Мы также планируем максимально использовать выгодное географическое положение нашего региона, который находится на традиционных путях транспортных потоков и товаропроводящей сети Запад-Восток и Север-Юг", - подчеркнул губернатор.Кроме того, глава региона обозначил потенциал сотрудничества в сфере туризма, в том числе медицинского, а также в сфере образования, науки и культуры. В частности, он предложил активнее направлять иранских студентов на обучение в вузы Самарской области. Наиболее востребованными среди иностранных студентов сейчас являются Самарский университет и СамГМУ. Также Азаров посоветовал обратить внимание на самарское производство сельхозтехники. В экономике региона этот сектор становится все более значимым.Губернатор Хоссейнипур предложил открывать представительства Самарской области и провинции Мазендеран в индустриальных парках, а также сформировать совместную рабочую группу. По его мнению, участники рабочей группы в кратчайшее время должны определить приоритетные направления взаимодействия и начать их практическую реализацию.Глава Самарской области поддержал это предложение, а также выразил благодарность Хоссейнипуру за высказанные предложения по возможным вариантам сотрудничества.

https://ria.ru/20230628/svyazi-1880896869.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий азаров, самарская область