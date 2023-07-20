https://ria.ru/20230720/snigir-1884554078.html

Екатерина Снигирь: экосистема – как это работает?

Екатерина Снигирь: экосистема – как это работает? - РИА Новости, 21.07.2023

Екатерина Снигирь: экосистема – как это работает?

В природе экосистема – это совокупность живых организмов, взаимодействующих друг с другом. В бизнесе экосистема – ровно то же самое, только вместо организмов... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-20T10:30

2023-07-20T10:30

2023-07-21T08:56

россия

ингосстрах

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В природе экосистема – это совокупность живых организмов, взаимодействующих друг с другом. В бизнесе экосистема – ровно то же самое, только вместо организмов между собой и с внешним миром взаимодействуют компании. О том, как работают экосистемы в бизнесе, РИА Новости поговорили с начальником управления развития экосистемы – вице-президентом по партнерским программам компании "Ингосстрах" Екатериной Снигирь.- Почему развитие экосистем стало трендом?- Первые экосистемы появились на международном рынке уже десятилетия назад. Я помню первый успешный опыт компании Amazon, которая благодаря экосистемному подходу создала целую империю. И, собственно, изменила подход к клиентскому сервису.В центре внимания целой группы компаний оказался клиент. Компании перестали смотреть только на планы по продаже продуктов и переключились на потребности клиента, стали выстраивать вокруг него цепочку потенциальных предложений. От того, как он просыпается и едет на работу, до того, как слушает музыку, смотрит кино, заходит вечером в магазин – весь его клиентский путь оказывается в сфере внимания компаний, входящих в экосистему.По сути, экосистема – первое отражение изменения отношения компании к клиенту, когда с клиентом не разговаривают языком рекламных слоганов, не спамят, а становятся его друзьями и партнерами. И поэтому экосистемный подход в мире и в России приобретает все большую ценность – клиенты получают сервис лучшего качества каждый день.- Какие преимущества для компаний дает участие в экосистеме?- Все компании сегодня заботятся о своем конкурентном преимуществе. Клиенты сравнивают, оставляют отзывы, реагируют не только на цену, но и на сервис, на индивидуальный подход. Нужна персонализация. А мы даем клиенту не только обычные продуктовые предложения, но и добавляем wow-маркетинг, используем креативные механики, которые вызывают у клиента восторг.- Что подтолкнуло "Ингосстрах" к тому, чтобы создать экосистему?- Конкуренция на рынке страхования растет, продукты легко копируются, частота целевых коммуникаций с клиентами крайне низка, а ценовая конкуренция всегда имеет свой предел. Поэтому клиентоцентричность выходит на первый план, предложения персонализируются благодаря обогащению данных и синергии с партнерами. Экосистемы помогают удовлетворять максимальное количество ежедневных потребностей, предоставляя уникальные продукты и услуги, в том числе и финансовые, в удобном цифровом формате.Мы стали развивать экосистему позже, чем другие крупные компании в России. И поэтому использовали самый лучший и проверенный опыт крупнейших игроков. Мы посмотрели, что востребовано в мире, что интересно в России и выбрали самые интересные продуктовые и клиентские подходы чтобы выбирать релевантные предложения, упрощать клиентский путь и давать дополнительную выгоду от использования сервисов наших партнеров.Сегодня вместе со страховыми продуктами клиент получает специальные выгодные предложения от наших партнеров по каждому из направлений, которые мы выбрали как релевантные: дом, авто, здоровье и путешествия.То есть мы не просто в тренде. Мы стараемся выбрать из этих трендов самое лучшее и полезное для клиентов.- То есть, в вашей экосистеме можно встретить уникальные предложения?- Да. Мы стараемся работать эксклюзивно. А еще мы понимаем, что клиент сейчас смотрит на цену. Поэтому стараемся формировать пакеты предложений так, чтобы клиент получал очевидную выгоду. Например, клиент может вместе с нашей экосистемой экономить до 50% на покупке страховок, до 100% на путешествиях, совершая вояж целиком за счет нашей экосистемы. У нас можно и бронировать билеты, и приобретать их за наши ингорубли – валюту экосистемы.- Как вы выбираете партнеров?- У "Ингосстраха" высокие требования к качеству продуктов. Наш слоган: "Просто быть уверенным". И наш клиент должен быть уверен в качестве как страхового сервиса, так и партнерского. Поэтому нашими партнерами выступают только зарекомендовавшие себя на рынке игроки. И естественно мы тщательно следим за отзывами клиентов на полученный сервис, чтобы корректировать эти списки в случае каких-либо нарушений. Наши партнеры получают возможность участвовать в совместных проектах, в то время как клиенты получают лучшие эксклюзивные предложения и выгодные условия.- На сайте экосистемы говорится о платежных стикерах. Что это такое?- Платежный стикер – это наклейка с чипом, которая позволяет оплачивать покупки телефоном. Это хорошо себя зарекомендовавший инструмент, вытесненный системой оплаты через смартфоны. Сейчас стикеры вернулись в обновленном виде. Нашими стикерами можно расплачиваться с большим кешбэком. Например, в супермаркетах можно возвращать до 8% с каждой покупки, что является просто беспрецедентным и максимальным на российском рынке кешбэком. То же касается и еды, и одежды, и ресторанов – у нас тоже огромное количество эксклюзивных предложений. Поэтому платить стикером не только удобно, но и выгодно. Также накопленными через этот платежный стикер ингорублями можно потом оплатить половину стоимости страховки. Или всю стоимость путешествия. Обслуживание стандартного стикера бесплатно для клиента, а заказать его можно на сайте экосистемы.- А могут ли злоумышленники подделать стикер?- Подделать его невозможно, так как, по сути, это мини-карта с чипом, которая прикреплена к телефону и не содержит трехзначного CVV-кода, номера карты и имени пользователя, что не дает мошеннику возможность воспользоваться всеми этими данными в личных целях. Желательно на таких стикерах устанавливать лимиты, чтобы в случае кражи или потери телефона не потерять сумму больше, чем лимит. Стикер намного безопаснее и удобнее карты.- На какие виды товаров и услуг распространяется кешбэк?- На самом деле, у нас очень много товаров и услуг, на которые можно получить самые хорошие условия. В зависимости от вида карты можно получить скидки и кешбэк за покупки в супермаркетах – от 6% до 8%, на АЗС – 5%. При оплате полисов ОСАГО "Ингосстраха" нашим стикером или картой "Ингосстрах Бонус" на карту возвращается до 10% стоимости и 5% кэшбека дается за покупки по акции. В июле акция месяца – железнодорожные билеты, в предыдущие месяцы это были такси и цветы.Кешбэк на любую покупку в других категориях – 1% при оплате стандартной картой. По премиальной карте мы даем повышенный кешбэк на остаток: 7% при тратах свыше 30 тысяч рублей и 3% при тратах до 30 тысяч рублей в месяц.- Какие советы вы дадите пользователям, которые хотят с максимальной выгодой использовать "Инго Экосистему"?- Мы бы порекомендовали открыть карту с бесплатным обслуживанием, чтобы получать больше кешбэка. Можно воспользоваться нашей подпиской "Инго плюс" – она дает доступ к выгодным предложениям от партнеров и позволяет сэкономить до 55% на покупках выбирая из более чем 200 вариантов: это и скидки, и кэшбек.Попробовать ее можно практически бесплатно, за 1 рубль в месяц. А выгода этой подписки составляет от 3 тысяч рублей при тратах 120 тысяч рублей в месяц.- На базе "Инго Экосистемы" запущен сервис автомобиля по подписке. Чем он отличается от каршеринга?- Начнем с того, что вы получаете совершенно новый автомобиль, который вышел с завода, который проверен, в котором есть заводская гарантия, в стоимость этой подписки уже включена страховка и вся необходимая база для обслуживания автомобиля. Вы можете быть уверены в том, что получаете надежную, никем ранее не использованную машину, которая под вас подготовлена.В случае каких-то нестандартных ситуаций к вам может приехать и заправка, и эвакуатор. А водитель-консьерж может подать автомобиль, например, в аэропорт или отвезти его в сервис. И вам не нужно ничего дополнительно оплачивать, кроме бензина и парковки. Все на себя берет наш партнер.Еще один плюс подписки – вы можете протестировать таким образом новую для вас модель автомобиля и решить – хотите ли вы его купить. Или, например, вам нужна дополнительная машина на лето, чтобы ездить на дачу.- Каковы перспективы развития "Инго Экосистемы" как в ближайшее время, так и в отдаленной, стратегической, перспективе?- Мы хотим стать действительно полезным сервисом, компанией первого выбора для клиентов. Планируем развивать маркетплейс, в котором можно будет приобрести товары для всей семьи за ингорубли, сейчас тестируем первый этап. Формируем оптимальные пакеты сервисов, собираем обратную связь. Расширяем линейку в сторону нестраховых продуктов.Несмотря на то, что мы – одна из самых молодых экосистем на рынке, нам уже удалось стать одной из самых выгодных. Но мы не останавливаемся на этом. Ведь, как говорил Льюис Кэрролл, для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать вдвое быстрее.Реклама, СПАО "Ингосстрах", erid: 4CQwVszH9pUiLSnaTSG

https://ria.ru/20230607/strakhovanie-1876771616.html

https://ria.ru/20230504/podderzhka-1869652647.html

https://ria.ru/20230715/osago-1884326639.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ингосстрах