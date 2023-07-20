https://ria.ru/20230720/sdelka-1885342843.html

СБ ООН обсудит ситуацию с зерновой сделкой

СБ ООН обсудит ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 20.07.2023

СБ ООН обсудит ситуацию с зерновой сделкой

СБ ООН соберется в пятницу, чтобы обсудить гуманитарные последствия прекращения действия черноморской инициативы, сообщается в Twitter председательствующей в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:10

2023-07-20T18:10

2023-07-20T18:10

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ООН, 20 июл – РИА Новости. СБ ООН соберется в пятницу, чтобы обсудить гуманитарные последствия прекращения действия черноморской инициативы, сообщается в Twitter председательствующей в Совбезе миссии Великобритании при ООН. "СБ ООН соберется завтра в 10.00 (17.00 мск), чтобы провести заседание по Украине. Совбез обсудит гуманитарные последствия прекращения Россией черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230720/tsentr-1885256419.html

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россия, украина, великобритания, владимир путин, оон, совет безопасности оон