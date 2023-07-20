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Песков заявил, что Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке - РИА Новости, 20.07.2023
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13:14 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/sdelka-1885264439.html
Песков заявил, что Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке
Песков заявил, что Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке - РИА Новости, 20.07.2023
Песков заявил, что Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке
Президент РФ Владимир Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке, Кремлю к этому добавить больше нечего, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:14
2023-07-20T13:14
россия
турция
украина
владимир путин
оон
мария захарова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке, Кремлю к этому добавить больше нечего, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений. "Это в МИД надо обращаться. Все, что было по сделке, мы уже сказали. Нам добавить к этому нечего. Вчера исчерпывающее совершенно объяснение дал президент Путин, выступая на встрече с членами правительства, там все исчерпывающе было объяснено", - сказал Песков журналистам на просьбу разъяснить, означает ли данное заявление МИД РФ, что на то, чтобы реанимировать сделку, есть три месяца. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. -0-
https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html
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россия, турция, украина, владимир путин, оон, мария захарова
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, ООН, Мария Захарова
Песков заявил, что Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке

Песков заявил, что добавить к исчерпывающему объяснению Путина по зерновой сделке нечего

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке, Кремлю к этому добавить больше нечего, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений.
"Это в МИД надо обращаться. Все, что было по сделке, мы уже сказали. Нам добавить к этому нечего. Вчера исчерпывающее совершенно объяснение дал президент Путин, выступая на встрече с членами правительства, там все исчерпывающе было объяснено", - сказал Песков журналистам на просьбу разъяснить, означает ли данное заявление МИД РФ, что на то, чтобы реанимировать сделку, есть три месяца.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. -0-
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Схватились за голову. Чем Европа отплатит Украине за провал зерновой сделки
Вчера, 08:00
 
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