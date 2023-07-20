Песков заявил, что Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке
Песков заявил, что добавить к исчерпывающему объяснению Путина по зерновой сделке нечего
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке, Кремлю к этому добавить больше нечего, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений.
"Это в МИД надо обращаться. Все, что было по сделке, мы уже сказали. Нам добавить к этому нечего. Вчера исчерпывающее совершенно объяснение дал президент Путин, выступая на встрече с членами правительства, там все исчерпывающе было объяснено", - сказал Песков журналистам на просьбу разъяснить, означает ли данное заявление МИД РФ, что на то, чтобы реанимировать сделку, есть три месяца.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. -0-