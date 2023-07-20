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МАГАТЭ провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 20.07.2023
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19:08 20.07.2023 (обновлено: 19:30 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/rotatsiya-1885354137.html
МАГАТЭ провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС
МАГАТЭ провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 20.07.2023
МАГАТЭ провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС
МАГАТЭ провело ротацию своих сотрудников на Чернобыльской АЭС, вскоре пройдут ротации на других объектах, говорится в заявлении на сайте агентства. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:08
2023-07-20T19:30
магатэ
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россия
днепр (город)
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МАГАТЭ провело ротацию своих сотрудников на Чернобыльской АЭС, вскоре пройдут ротации на других объектах, говорится в заявлении на сайте агентства.&quot;МАГАТЭ осуществило ротацию сотрудников на Чернобыльской на этой неделе, и ротации на других объектах пройдут вскоре&quot;, - сказано в заявлении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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магатэ, чернобыльская аэс, в мире, россия, днепр (город), сергей шойгу, запорожская аэс, энергодар
МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС, В мире, Россия, Днепр (город), Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Энергодар
МАГАТЭ провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ на этой неделе провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МАГАТЭ провело ротацию своих сотрудников на Чернобыльской АЭС, вскоре пройдут ротации на других объектах, говорится в заявлении на сайте агентства.
«

"МАГАТЭ осуществило ротацию сотрудников на Чернобыльской на этой неделе, и ротации на других объектах пройдут вскоре", - сказано в заявлении.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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МАГАТЭЧернобыльская АЭСВ миреРоссияДнепр (город)Сергей ШойгуЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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