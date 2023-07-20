https://ria.ru/20230720/rotatsiya-1885354137.html
МАГАТЭ провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС
МАГАТЭ провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 20.07.2023
МАГАТЭ провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС
МАГАТЭ провело ротацию своих сотрудников на Чернобыльской АЭС, вскоре пройдут ротации на других объектах, говорится в заявлении на сайте агентства. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:08
2023-07-20T19:08
2023-07-20T19:30
магатэ
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сергей шойгу
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энергодар
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МАГАТЭ провело ротацию своих сотрудников на Чернобыльской АЭС, вскоре пройдут ротации на других объектах, говорится в заявлении на сайте агентства."МАГАТЭ осуществило ротацию сотрудников на Чернобыльской на этой неделе, и ротации на других объектах пройдут вскоре", - сказано в заявлении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230720/zaes-1885351538.html
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РИА Новости
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МАГАТЭ провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС
МАГАТЭ на этой неделе провело ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС