https://ria.ru/20230720/rossiya-1885265871.html
Песков рассказал о важности платформы "Россия — страна возможностей"
Песков рассказал о важности платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 20.07.2023
Песков рассказал о важности платформы "Россия — страна возможностей"
Платформа "Россия - страна возможностей" и ее подплатформы являются основным источником кадрового резерва России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:21
2023-07-20T13:21
2023-07-20T13:21
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Платформа "Россия - страна возможностей" и ее подплатформы являются основным источником кадрового резерва России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" выступил победитель конкурса управленцев "Лидеры России", доброволец СВО, временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе, начальник психологической службы полка Илья Штокман. После этого президент России Владимир Путин попросил первого заместителя руководителя своей администрации Сергея Кириенко обращать внимание на участников СВО, имея ввиду перспективы их карьерного роста не только в вооруженных силах, но и на гражданке. "Сам по себе механизм платформы "Россия - страна возможностей" и подплатформы, которые функционируют под зонтиком этой большой организации, они как раз и являются основным источником формирования кадрового резерва. И трудоустройство многих выпускников той платформы и в муниципальных, и в районных, и в федеральных органах власти лучшим образом это демонстрирует", - сказал Песков журналистам на вопрос, не означает ли заявление Путина создание кадрового резерва. Кроме того, на вопрос, "не забоятся ли чиновники, когда к ним придут такие мужики типа Ильи Штокмана", Песков ответил, что в федеральных органах власти тоже "таких мужиков хватает". "Никто ничего не боится, все будут приветствовать своих", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230719/samorealizatsiya-1885089878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о важности платформы "Россия — страна возможностей"
Песков назвал платформу "Россия — страна возможностей" источником кадрового резерва страны
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Платформа "Россия - страна возможностей" и ее подплатформы являются основным источником кадрового резерва России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" выступил победитель конкурса управленцев "Лидеры России", доброволец СВО, временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе, начальник психологической службы полка Илья Штокман. После этого президент России Владимир Путин
попросил первого заместителя руководителя своей администрации Сергея Кириенко
обращать внимание на участников СВО, имея ввиду перспективы их карьерного роста не только в вооруженных силах, но и на гражданке.
"Сам по себе механизм платформы "Россия - страна возможностей" и подплатформы, которые функционируют под зонтиком этой большой организации, они как раз и являются основным источником формирования кадрового резерва. И трудоустройство многих выпускников той платформы и в муниципальных, и в районных, и в федеральных органах власти лучшим образом это демонстрирует", - сказал Песков журналистам на вопрос, не означает ли заявление Путина создание кадрового резерва.
Кроме того, на вопрос, "не забоятся ли чиновники, когда к ним придут такие мужики типа Ильи Штокмана", Песков ответил, что в федеральных органах власти тоже "таких мужиков хватает". "Никто ничего не боится, все будут приветствовать своих", - добавил Песков.
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