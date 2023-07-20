https://ria.ru/20230720/rivz-1885229254.html
Группа Киану Ривза анонсировала первый за 23 года альбом
Группа Киану Ривза анонсировала первый за 23 года альбом - РИА Новости, 20.07.2023
Группа Киану Ривза анонсировала первый за 23 года альбом
Рок-группа голливудского актера Киану Ривза Dogstar анонсировала на своей странице в соцсети первый за 23 года музыкальный альбом. Он получил название Somewhere РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:00
2023-07-20T11:00
2023-07-20T11:00
шоубиз
киану ривз
сша
музыка
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574502939_0:64:3082:1798_1920x0_80_0_0_7090541e7d9b93d8858611d52cbbb7f1.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Рок-группа голливудского актера Киану Ривза Dogstar анонсировала на своей странице в соцсети первый за 23 года музыкальный альбом. Он получил название Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. "Мы так рады анонсировать наш новый альбом Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, который выйдет шестого октября на нашем лейбле Dillon Street Records. В официальном магазине доступно очень ограниченное количество подписанных винилов — не пропустите!" – написали музыканты.Dogstar уже выпустили первый сингл будущей пластинки под названием Everything Turns Around и сняли на него клип. Сразу после выхода дебютного альбома группа отправится в большое турне по США. Киану Ривз стал бас-гитаристом группы Dogstar примерно в 1991 году. Первые три года коллектив был дуэтом, затем присоединился третий участник. Музыканты выпустили два альбома – в 1996 и в 2000 году. В 2002-м коллектив перестал давать концерты. Спустя еще год стало известно, что сайт Dogstar больше не работает. После начала пандемии музыканты воссоединились для совместных репетиций, в результате которых было написано несколько песен. Прошлым летом команда объявила о своем возвращении.
https://ria.ru/20230719/depp-1885004388.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574502939_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_355b4a4f7bb68b64645bd71e8fce1078.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киану ривз, сша, музыка, знаменитости
Шоубиз, Киану Ривз, США, Музыка, Знаменитости
Группа Киану Ривза анонсировала первый за 23 года альбом
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала первый за 23 года альбом
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Рок-группа голливудского актера Киану Ривза Dogstar анонсировала на своей странице в соцсети первый за 23 года музыкальный альбом. Он получил название Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.
«
"Мы так рады анонсировать наш новый альбом Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, который выйдет шестого октября на нашем лейбле Dillon Street Records. В официальном магазине доступно очень ограниченное количество подписанных винилов — не пропустите!" – написали музыканты.
Dogstar уже выпустили первый сингл будущей пластинки под названием Everything Turns Around и сняли на него клип. Сразу после выхода дебютного альбома группа отправится в большое турне по США.
Киану Ривз стал бас-гитаристом группы Dogstar примерно в 1991 году. Первые три года коллектив был дуэтом, затем присоединился третий участник. Музыканты выпустили два альбома – в 1996 и в 2000 году.
В 2002-м коллектив перестал давать концерты. Спустя еще год стало известно, что сайт Dogstar больше не работает. После начала пандемии музыканты воссоединились для совместных репетиций, в результате которых было написано несколько песен. Прошлым летом команда объявила о своем возвращении.
Депп обеспокоил фанатов отменой концерта в Будапеште