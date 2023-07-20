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В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии - РИА Новости, 20.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:27 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/rak-1885291804.html
В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии
В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии - РИА Новости, 20.07.2023
В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии
В Московской области стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:27
2023-07-20T15:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Московской области стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В Подмосковье в рамках проекта "Стоматология: перезагрузка" стали чаще проводить диагностику новообразований полости рта. С начала этого года охват люминесцентной стоматоскопией – онкоскринингом полости рта вырос в семь раз. "Современная и качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасной патологии, в том числе злокачественных новообразований. За 2023 год было проведено более 100 тысяч онкоскринингов полости рта пациентам в Московской области. Это позволило на 8% увеличить выявление на ранней стадии онкологии полости рта по сравнению с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой. По информации пресс-службы, люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. Врач-стоматолог направляет ее в полость рта, любое отклонение от нормы светится по-другому. Диагностику проводит бесплатно врач-стоматолог.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВ Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии
В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Московской области стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Подмосковье в рамках проекта "Стоматология: перезагрузка" стали чаще проводить диагностику новообразований полости рта. С начала этого года охват люминесцентной стоматоскопией – онкоскринингом полости рта вырос в семь раз.
"Современная и качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасной патологии, в том числе злокачественных новообразований. За 2023 год было проведено более 100 тысяч онкоскринингов полости рта пациентам в Московской области. Это позволило на 8% увеличить выявление на ранней стадии онкологии полости рта по сравнению с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
По информации пресс-службы, люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. Врач-стоматолог направляет ее в полость рта, любое отклонение от нормы светится по-другому. Диагностику проводит бесплатно врач-стоматолог.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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