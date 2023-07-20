https://ria.ru/20230720/rak-1885291804.html

В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии

В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии - РИА Новости, 20.07.2023

В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии

В Московской области стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:27

2023-07-20T15:27

2023-07-20T15:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Московской области стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В Подмосковье в рамках проекта "Стоматология: перезагрузка" стали чаще проводить диагностику новообразований полости рта. С начала этого года охват люминесцентной стоматоскопией – онкоскринингом полости рта вырос в семь раз. "Современная и качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасной патологии, в том числе злокачественных новообразований. За 2023 год было проведено более 100 тысяч онкоскринингов полости рта пациентам в Московской области. Это позволило на 8% увеличить выявление на ранней стадии онкологии полости рта по сравнению с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой. По информации пресс-службы, люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. Врач-стоматолог направляет ее в полость рта, любое отклонение от нормы светится по-другому. Диагностику проводит бесплатно врач-стоматолог.

https://ria.ru/20230718/protezirovanie-1884890096.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова