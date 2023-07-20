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КРТ городскими операторами создаст 50 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 20.07.2023
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10:10 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/rabota-1885171215.html
КРТ городскими операторами создаст 50 тысяч рабочих мест
КРТ городскими операторами создаст 50 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 20.07.2023
КРТ городскими операторами создаст 50 тысяч рабочих мест
На 225 гектарах столичных промзон и неэффективных участков расположатся 25 проектов, занимающихся комплексным развитием территорий (КРТ), в планах построить на... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:10
2023-07-20T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На 225 гектарах столичных промзон и неэффективных участков расположатся 25 проектов, занимающихся комплексным развитием территорий (КРТ), в планах построить на них свыше четырех миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о работе над более 40 проектами комплексного развития территорий, где на участках площадью около 500 гектаров идет строительство десяти миллионов квадратных метров жилой, производственной и общественно-деловой недвижимости."Программа комплексного развития территорий действует в столице с 2020 года. За это время операторы столицы реализуют 25 проектов. За три года было построено свыше 2,3 миллиона квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов. Порядка 1,9 миллиона квадратных метров жилья, где почти девяносто процентов предназначается для целей программы реновации", – сказал вице-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.Создание рабочих мест за пределами исторического центра города – один из приоритетов программы КРТ. Вице-мэр подчеркнул, что благодаря программе КРТ в столице дополнительно создастся порядка 50 тысяч рабочих мест.Вложения в перепрофилирование столичных территорий станут порядка 412 млрд рублей, а ожидаемый ежегодный доход превысит 17 млрд рублей.Новые объекты в результате редевелопмента территорий появятся в более 20 районах. Самое большее их количество коснется юго-востока, юго-запада и северо-востока Москвы.Как отметили в департаменте городского имущества, в ходе работ над проектами КРТ в столице будет построено порядка 1,7 млн квадратных метров общественно-деловых объектов. На новых площадях планируется возвести 25 школ и детсадов, 6 медучреждений, 8 спорткомплексов, а также логистический центр, технопарк, производственные площадки и многое другое.На сегодняшний день в арсенале столицы имеется порядка 188 проектов комплексного развития территорий.Основная цель программы – эффективный возврат городу земель, которые ранее были заброшены или ненадлежаще использовались. Благодаря ей в Москве увеличится фонд рабочих мест на 570 тысяч единиц, а общий объем инвестиций станет равным 8 триллионам рублей.
https://ria.ru/20230707/reorganizatsiya-1882654391.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

КРТ городскими операторами создаст 50 тысяч рабочих мест

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На 225 гектарах столичных промзон и неэффективных участков расположатся 25 проектов, занимающихся комплексным развитием территорий (КРТ), в планах построить на них свыше четырех миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о работе над более 40 проектами комплексного развития территорий, где на участках площадью около 500 гектаров идет строительство десяти миллионов квадратных метров жилой, производственной и общественно-деловой недвижимости.
"Программа комплексного развития территорий действует в столице с 2020 года. За это время операторы столицы реализуют 25 проектов. За три года было построено свыше 2,3 миллиона квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов. Порядка 1,9 миллиона квадратных метров жилья, где почти девяносто процентов предназначается для целей программы реновации", – сказал вице-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.
Создание рабочих мест за пределами исторического центра города – один из приоритетов программы КРТ. Вице-мэр подчеркнул, что благодаря программе КРТ в столице дополнительно создастся порядка 50 тысяч рабочих мест.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Ефимов: участки бывшей промзоны "Курьяново" реорганизуют по программе КРТ
7 июля, 09:15
Вложения в перепрофилирование столичных территорий станут порядка 412 млрд рублей, а ожидаемый ежегодный доход превысит 17 млрд рублей.
Новые объекты в результате редевелопмента территорий появятся в более 20 районах. Самое большее их количество коснется юго-востока, юго-запада и северо-востока Москвы.
Как отметили в департаменте городского имущества, в ходе работ над проектами КРТ в столице будет построено порядка 1,7 млн квадратных метров общественно-деловых объектов. На новых площадях планируется возвести 25 школ и детсадов, 6 медучреждений, 8 спорткомплексов, а также логистический центр, технопарк, производственные площадки и многое другое.
На сегодняшний день в арсенале столицы имеется порядка 188 проектов комплексного развития территорий.
Основная цель программы – эффективный возврат городу земель, которые ранее были заброшены или ненадлежаще использовались. Благодаря ей в Москве увеличится фонд рабочих мест на 570 тысяч единиц, а общий объем инвестиций станет равным 8 триллионам рублей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"
14 июля, 17:45
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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