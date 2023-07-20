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В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи - РИА Новости, 20.07.2023
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19:14 20.07.2023 (обновлено: 19:17 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/punktvydachi-1885355135.html
В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи
В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи - РИА Новости, 20.07.2023
В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи
Полицейские задержали мужчину, высказавшего ряд угроз в отношении женщины в пункте выдачи товаров в подмосковном Егорьевске, все обстоятельства инцидента... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:14
2023-07-20T19:17
происшествия
егорьевск
wildberries
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, высказавшего ряд угроз в отношении женщины в пункте выдачи товаров в подмосковном Егорьевске, все обстоятельства инцидента выясняются, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД. Ранее в понедельник телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина всячески угрожает сотруднице Wildberries в подмосковном Егорьевске с использованием русофобских высказываний. Дальнейшие подробности инцидента не приводятся. Как заявили в полиции области, были выявлены публикация и видео, на котором "мужчина угрожает сотруднице одного из пунктов выдачи в городе Егорьевск". "Мужчина установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1992 года рождения", - сообщили в пресс-службе. Сейчас полицейские разбираются в инциденте, отмечается там же. Мотивы мужчины не указываются.
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егорьевск
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происшествия, егорьевск, wildberries, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Происшествия, Егорьевск, Wildberries, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи

В Егорьевске полицейские задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи товаров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, высказавшего ряд угроз в отношении женщины в пункте выдачи товаров в подмосковном Егорьевске, все обстоятельства инцидента выясняются, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее в понедельник телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина всячески угрожает сотруднице Wildberries в подмосковном Егорьевске с использованием русофобских высказываний. Дальнейшие подробности инцидента не приводятся.
© Mash/TelegramКадр видео, опубликованного в канале Mash
Кадр видео, опубликованного в канале Mash
© Mash/Telegram
Кадр видео, опубликованного в канале Mash
Как заявили в полиции области, были выявлены публикация и видео, на котором "мужчина угрожает сотруднице одного из пунктов выдачи в городе Егорьевск".
"Мужчина установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1992 года рождения", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас полицейские разбираются в инциденте, отмечается там же. Мотивы мужчины не указываются.
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