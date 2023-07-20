https://ria.ru/20230720/punktvydachi-1885355135.html

В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи

В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи - РИА Новости, 20.07.2023

В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи

Полицейские задержали мужчину, высказавшего ряд угроз в отношении женщины в пункте выдачи товаров в подмосковном Егорьевске, все обстоятельства инцидента... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:14

2023-07-20T19:14

2023-07-20T19:17

происшествия

егорьевск

wildberries

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, высказавшего ряд угроз в отношении женщины в пункте выдачи товаров в подмосковном Егорьевске, все обстоятельства инцидента выясняются, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД. Ранее в понедельник телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина всячески угрожает сотруднице Wildberries в подмосковном Егорьевске с использованием русофобских высказываний. Дальнейшие подробности инцидента не приводятся. Как заявили в полиции области, были выявлены публикация и видео, на котором "мужчина угрожает сотруднице одного из пунктов выдачи в городе Егорьевск". "Мужчина установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1992 года рождения", - сообщили в пресс-службе. Сейчас полицейские разбираются в инциденте, отмечается там же. Мотивы мужчины не указываются.

https://ria.ru/20230718/bolgarii-1884857711.html

егорьевск

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происшествия, егорьевск, wildberries, московская область (подмосковье), здоровье - общество