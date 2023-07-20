https://ria.ru/20230720/punktvydachi-1885355135.html
В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи
В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи - РИА Новости, 20.07.2023
В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи
Полицейские задержали мужчину, высказавшего ряд угроз в отношении женщины в пункте выдачи товаров в подмосковном Егорьевске, все обстоятельства инцидента... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:14
2023-07-20T19:14
2023-07-20T19:17
происшествия
егорьевск
wildberries
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, высказавшего ряд угроз в отношении женщины в пункте выдачи товаров в подмосковном Егорьевске, все обстоятельства инцидента выясняются, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД. Ранее в понедельник телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина всячески угрожает сотруднице Wildberries в подмосковном Егорьевске с использованием русофобских высказываний. Дальнейшие подробности инцидента не приводятся. Как заявили в полиции области, были выявлены публикация и видео, на котором "мужчина угрожает сотруднице одного из пунктов выдачи в городе Егорьевск". "Мужчина установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1992 года рождения", - сообщили в пресс-службе. Сейчас полицейские разбираются в инциденте, отмечается там же. Мотивы мужчины не указываются.
https://ria.ru/20230718/bolgarii-1884857711.html
егорьевск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, егорьевск, wildberries, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Происшествия, Егорьевск, Wildberries, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
В Подмосковье задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи
В Егорьевске полицейские задержали мужчину, угрожавшего женщине в пункте выдачи товаров
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, высказавшего ряд угроз в отношении женщины в пункте выдачи товаров в подмосковном Егорьевске, все обстоятельства инцидента выясняются, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее в понедельник телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина всячески угрожает сотруднице Wildberries
в подмосковном Егорьевске с использованием русофобских высказываний. Дальнейшие подробности инцидента не приводятся.
Как заявили в полиции области, были выявлены публикация и видео, на котором "мужчина угрожает сотруднице одного из пунктов выдачи в городе Егорьевск".
"Мужчина установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1992 года рождения", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас полицейские разбираются в инциденте, отмечается там же. Мотивы мужчины не указываются.
В Болгарии безработный угрожал убить министра обороны из-за помощи Украине