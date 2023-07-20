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В Махачкале двух сотрудниц психдиспансера уволили за издевательства - РИА Новости, 20.07.2023
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18:32 20.07.2023 (обновлено: 18:58 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/psikhdispansera-1885347196.html
В Махачкале двух сотрудниц психдиспансера уволили за издевательства
В Махачкале двух сотрудниц психдиспансера уволили за издевательства - РИА Новости, 20.07.2023
В Махачкале двух сотрудниц психдиспансера уволили за издевательства
Двух сотрудниц психиатрического диспансера в Махачкале уволили из-за издевательств над пациентом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:32
2023-07-20T18:58
происшествия
махачкала
здоровье - общество
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МАХАЧКАЛА, 20 июл — РИА Новости. Двух сотрудниц психиатрического диспансера в Махачкале уволили из-за издевательств над пациентом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана."По результатам служебной проверки факты, опубликованные на видео из психоневрологического диспансера, подтвердились. Двое сотрудников младшего медперсонала, участвовавшие в этом, уволены", — говорится в заявлении. В свою очередь, лечащему врачу, старшей медсестре и заведующей отделением объявили выговоры, и. о. главного врача вынесли замечание. Минздрав Дагестана также передал материалы в правоохранительные органы для оценки действий двух уволенных сотрудниц.Сегодня в Сети распространилось видео из психоневрологического диспансера в Махачкале. На кадрах запечатлено, как сотрудница учреждения накрывает голову привязанного к кровати пациента подушкой и удерживает ее. Прокуратура Дагестана после случившегося организовала проверку.
https://ria.ru/20230330/psikhdispanser-1861769289.html
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происшествия, махачкала, здоровье - общество
Происшествия, Махачкала, Здоровье - Общество
В Махачкале двух сотрудниц психдиспансера уволили за издевательства

В Махачкале двух сотрудниц психдиспансера уволили за издевательство над пациентом

© iStock.com / nickmahovikМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© iStock.com / nickmahovik
Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 20 июл — РИА Новости. Двух сотрудниц психиатрического диспансера в Махачкале уволили из-за издевательств над пациентом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.
«
"По результатам служебной проверки факты, опубликованные на видео из психоневрологического диспансера, подтвердились. Двое сотрудников младшего медперсонала, участвовавшие в этом, уволены", — говорится в заявлении.
В свою очередь, лечащему врачу, старшей медсестре и заведующей отделением объявили выговоры, и. о. главного врача вынесли замечание. Минздрав Дагестана также передал материалы в правоохранительные органы для оценки действий двух уволенных сотрудниц.
Сегодня в Сети распространилось видео из психоневрологического диспансера в Махачкале. На кадрах запечатлено, как сотрудница учреждения накрывает голову привязанного к кровати пациента подушкой и удерживает ее. Прокуратура Дагестана после случившегося организовала проверку.
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