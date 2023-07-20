https://ria.ru/20230720/psikhdispanser-1885306087.html

В Махачкале проверят психдиспансер после видео с издевательствами

В Махачкале проверят психдиспансер после видео с издевательствами - РИА Новости, 20.07.2023

В Махачкале проверят психдиспансер после видео с издевательствами

В Республиканском психоневрологическом диспансере Дагестана проведут проверку после сообщений об издевательствах над пациентом, заявила министр здравоохранения... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:48

2023-07-20T15:48

2023-07-20T16:28

происшествия

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здоровье - общество

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МАХАЧКАЛА, 20 июл — РИА Новости. В Республиканском психоневрологическом диспансере Дагестана проведут проверку после сообщений об издевательствах над пациентом, заявила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева."Выезжаю лично проверить условия лечения пациентов в Республиканском психоневрологическом диспансере. После служебной проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы для соответствующего наказания сотрудницы, издевавшейся над пациентом. Будет сделано все, чтобы такие случаи были невозможны!" — привел слова Беляевой Минздрав региона.В четверг в Сети распространилось видео, на котором, предположительно, сотрудница психдиспансера в Махачкале накрывает подушкой голову связанного пациента.Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова сообщила РИА Новости, что надзорное ведомство также организовало проверку.По ее результатам при наличии оснований прокуратура примет меры, добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230719/lager-1885083232.html

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махачкала

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происшествия, махачкала, здоровье - общество