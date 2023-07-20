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ВТБ Онлайн стал лидером в рейтинге лучших банковских веб-приложений - РИА Новости, 20.07.2023
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18:04 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/prilozheniya-1885341582.html
ВТБ Онлайн стал лидером в рейтинге лучших банковских веб-приложений
ВТБ Онлайн стал лидером в рейтинге лучших банковских веб-приложений - РИА Новости, 20.07.2023
ВТБ Онлайн стал лидером в рейтинге лучших банковских веб-приложений
ВТБ стал лидером рейтинга веб-приложений в номинации Digital office, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:04
2023-07-20T18:04
втб
экономика
технологии
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВТБ стал лидером рейтинга веб-приложений в номинации Digital office, сообщает пресс-служба банка. В данной номинации ВТБ набрал 80,9 баллов из 100. Помимо первого места в Digital office, банк также занял вторую позицию в номинации Daily Banking по версии агентства Markswebb. Исследование определило банки, чьи веб-версии для мобильных браузеров максимально приближены к нативным приложениям. По данным пресс-службы, ВТБ полностью обновил версию ВТБ Онлайн для мобильных браузеров смартфонов в 2022 году после удаления приложения из магазинов AppStore и Play Market. Сегодня по функционалу и интерфейсу она практически не отличается от мобильного приложения на Android. Клиентам банка доступен вход в веб-версию по биометрии, а также оплата услуг по QR-коду и дополнительные настройки безопасности: лимиты для платежей и переводов, блокировка карты или учетной записи. "ВТБ перестроил свой цифровой бизнес, чтобы сохранить для пользователей удобный и безопасный доступ к их средствам. Для этого мы максимально приблизили функционал веб-версии к мобильному приложению. Версия ВТБ Онлайн для смартфонов была существенно доработана, мы запустили десятки улучшений и новых финансовых сервисов", - приводит пресс-служба слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова. По его словам, за два года аудитория ВТБ Онлайн выросла на треть и сегодня превышает 13,2 миллиона человек, число пользователей мобильного приложения увеличилось на 10% – до 10,5 миллиона человек, а тех, кто оформляет услуги через интернет-банк, стало в три раза больше – до 3,2 миллиона человек. "Мы развиваем наши цифровые сервисы дальше и ищем новые каналы для онлайн-обслуживания клиентов. Недавно запустили новый сервис в популярном мессенджере – Банк в VK, который позволяет совершать основные финансовые операции даже быстрее, чем в ВТБ Онлайн", – отметил Чугунов.
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353
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втб, экономика, технологии
ВТБ, Экономика, Технологии

ВТБ Онлайн стал лидером в рейтинге лучших банковских веб-приложений

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудницы банка ВТБ в Москве
Сотрудницы банка ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ВТБ стал лидером рейтинга веб-приложений в номинации Digital office, сообщает пресс-служба банка.
В данной номинации ВТБ набрал 80,9 баллов из 100. Помимо первого места в Digital office, банк также занял вторую позицию в номинации Daily Banking по версии агентства Markswebb. Исследование определило банки, чьи веб-версии для мобильных браузеров максимально приближены к нативным приложениям.
По данным пресс-службы, ВТБ полностью обновил версию ВТБ Онлайн для мобильных браузеров смартфонов в 2022 году после удаления приложения из магазинов AppStore и Play Market. Сегодня по функционалу и интерфейсу она практически не отличается от мобильного приложения на Android. Клиентам банка доступен вход в веб-версию по биометрии, а также оплата услуг по QR-коду и дополнительные настройки безопасности: лимиты для платежей и переводов, блокировка карты или учетной записи.
"ВТБ перестроил свой цифровой бизнес, чтобы сохранить для пользователей удобный и безопасный доступ к их средствам. Для этого мы максимально приблизили функционал веб-версии к мобильному приложению. Версия ВТБ Онлайн для смартфонов была существенно доработана, мы запустили десятки улучшений и новых финансовых сервисов", - приводит пресс-служба слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.
По его словам, за два года аудитория ВТБ Онлайн выросла на треть и сегодня превышает 13,2 миллиона человек, число пользователей мобильного приложения увеличилось на 10% – до 10,5 миллиона человек, а тех, кто оформляет услуги через интернет-банк, стало в три раза больше – до 3,2 миллиона человек.
"Мы развиваем наши цифровые сервисы дальше и ищем новые каналы для онлайн-обслуживания клиентов. Недавно запустили новый сервис в популярном мессенджере – Банк в VK, который позволяет совершать основные финансовые операции даже быстрее, чем в ВТБ Онлайн", – отметил Чугунов.
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