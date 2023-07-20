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Приложение "Яндекс Go" стало показывать, как меняется цена на такси - РИА Новости, 20.07.2023
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14:10 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/prilozhenie-1885276336.html
Приложение "Яндекс Go" стало показывать, как меняется цена на такси
Приложение "Яндекс Go" стало показывать, как меняется цена на такси - РИА Новости, 20.07.2023
Приложение "Яндекс Go" стало показывать, как меняется цена на такси
Приложение "Яндекс Go" стало показывать график, на котором видно, как обычно меняется цена на такси в течение дня и в какое время лучше заказать машину, чтобы... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:10
2023-07-20T14:10
общество
яндекс
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Приложение "Яндекс Go" стало показывать график, на котором видно, как обычно меняется цена на такси в течение дня и в какое время лучше заказать машину, чтобы сэкономить, сообщили в "Яндексе". "Планировать поездки на такси станет удобнее — приложение "Яндекс Go" стало показывать прогноз цены. Теперь можно проверить не только уровень спроса в текущий момент, но и посмотреть, как обычно меняется цена в течение дня. В приложении появился специальный график, который помогает принять решение: стоит вызвать такси прямо сейчас, или, наоборот, немного подождать, чтобы избежать часа пик и сэкономить", - говорится в сообщении. Для того, чтобы составить график, алгоритм анализирует несколько показателей: количество свободных машин поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. Объясняется, что за этот период набирается достаточно данных для оценки - при этом, как правило, похожи погодные и дорожные условия. "Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение также это отметит и укажет, какие именно факторы на это повлияли", - отметили в "Яндекс Go". В компании напомнили, что в приложении уже есть несколько функций, которые помогут сэкономить при поездках на такси в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию "Вместе".
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общество, яндекс
Общество, Яндекс
Приложение "Яндекс Go" стало показывать, как меняется цена на такси

Приложение "Яндекс Go" стало показывать, как меняется цена на такси в течение дня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Приложение "Яндекс Go" стало показывать график, на котором видно, как обычно меняется цена на такси в течение дня и в какое время лучше заказать машину, чтобы сэкономить, сообщили в "Яндексе".
"Планировать поездки на такси станет удобнее — приложение "Яндекс Go" стало показывать прогноз цены. Теперь можно проверить не только уровень спроса в текущий момент, но и посмотреть, как обычно меняется цена в течение дня. В приложении появился специальный график, который помогает принять решение: стоит вызвать такси прямо сейчас, или, наоборот, немного подождать, чтобы избежать часа пик и сэкономить", - говорится в сообщении.
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Для того, чтобы составить график, алгоритм анализирует несколько показателей: количество свободных машин поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. Объясняется, что за этот период набирается достаточно данных для оценки - при этом, как правило, похожи погодные и дорожные условия.
"Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение также это отметит и укажет, какие именно факторы на это повлияли", - отметили в "Яндекс Go".
В компании напомнили, что в приложении уже есть несколько функций, которые помогут сэкономить при поездках на такси в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию "Вместе".
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