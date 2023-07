https://ria.ru/20230720/prilozhenie-1885276336.html

Приложение "Яндекс Go" стало показывать, как меняется цена на такси

Приложение "Яндекс Go" стало показывать, как меняется цена на такси - РИА Новости, 20.07.2023

Приложение "Яндекс Go" стало показывать, как меняется цена на такси

Приложение "Яндекс Go" стало показывать график, на котором видно, как обычно меняется цена на такси в течение дня и в какое время лучше заказать машину, чтобы... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:10

2023-07-20T14:10

2023-07-20T14:10

общество

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_629afde08eaf7082cc8a6eadda03e9fc.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Приложение "Яндекс Go" стало показывать график, на котором видно, как обычно меняется цена на такси в течение дня и в какое время лучше заказать машину, чтобы сэкономить, сообщили в "Яндексе". "Планировать поездки на такси станет удобнее — приложение "Яндекс Go" стало показывать прогноз цены. Теперь можно проверить не только уровень спроса в текущий момент, но и посмотреть, как обычно меняется цена в течение дня. В приложении появился специальный график, который помогает принять решение: стоит вызвать такси прямо сейчас, или, наоборот, немного подождать, чтобы избежать часа пик и сэкономить", - говорится в сообщении. Для того, чтобы составить график, алгоритм анализирует несколько показателей: количество свободных машин поблизости и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. Объясняется, что за этот период набирается достаточно данных для оценки - при этом, как правило, похожи погодные и дорожные условия. "Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение также это отметит и укажет, какие именно факторы на это повлияли", - отметили в "Яндекс Go". В компании напомнили, что в приложении уже есть несколько функций, которые помогут сэкономить при поездках на такси в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию "Вместе".

https://ria.ru/20230708/taksi-1882924963.html

https://ria.ru/20230624/strakhovanie-1880229078.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, яндекс