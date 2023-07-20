https://ria.ru/20230720/premiya-1885263074.html
СУЭК получила национальную премию за разработку бездымного топлива
СУЭК получила национальную премию за разработку бездымного топлива - РИА Новости, 20.07.2023
СУЭК получила национальную премию за разработку бездымного топлива
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала обладателем национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" в номинации... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:06
2023-07-20T13:06
2023-07-20T13:06
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала обладателем национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" в номинации "Сокращение вредных выбросов в атмосферу" за разработку инновационного продукта - бездымного топлива "Сибирский брикет", сообщает пресс-служба компании. "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых экологических технологий. Премия проводится при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России, а также Торгово-промышленной и Общественной палаты. В этом году на конкурс было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России, в финал вышло 85 компаний, из которых жюри выбрало победителей в 20 номинациях, пояснили в компании. "Сибирский брикет" является продуктом глубокой переработки бурого угля, который прессуется под большим давлением и при высокой температуре. Это позволяет максимально удалить вредные летучие вещества сразу при производстве. При его производстве не используются добавки, не образует дыма и посторонних запахов при сгорании. Кроме того, продукт отличается высокими теплотворными свойствам, отметили в пресс-службе СУЭК. Там добавили, что также еще два экологических проекта СУЭК стали финалистами премии – это проект создания особоохраняемой территории "Кокуйское болото" в Кузбассе и модернизация генерирующих объектов Красноярской ТЭЦ-1.
https://ria.ru/20230524/eksport-1873952662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала обладателем национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" в номинации "Сокращение вредных выбросов в атмосферу" за разработку инновационного продукта - бездымного топлива "Сибирский брикет", сообщает пресс-служба компании.
"ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых экологических технологий. Премия проводится при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России
, а также Торгово-промышленной и Общественной палаты. В этом году на конкурс было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России, в финал вышло 85 компаний, из которых жюри выбрало победителей в 20 номинациях, пояснили в компании.
"Сибирский брикет" является продуктом глубокой переработки бурого угля, который прессуется под большим давлением и при высокой температуре. Это позволяет максимально удалить вредные летучие вещества сразу при производстве. При его производстве не используются добавки, не образует дыма и посторонних запахов при сгорании. Кроме того, продукт отличается высокими теплотворными свойствам, отметили в пресс-службе СУЭК.
Там добавили, что также еще два экологических проекта СУЭК стали финалистами премии – это проект создания особоохраняемой территории "Кокуйское болото" в Кузбассе и модернизация генерирующих объектов Красноярской ТЭЦ-1.
СУЭК планирует в 2023 году втрое увеличить экспорт угля в Китай