https://ria.ru/20230720/premiya-1885263074.html

СУЭК получила национальную премию за разработку бездымного топлива

СУЭК получила национальную премию за разработку бездымного топлива - РИА Новости, 20.07.2023

СУЭК получила национальную премию за разработку бездымного топлива

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала обладателем национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" в номинации... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:06

2023-07-20T13:06

2023-07-20T13:06

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873807925_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_2acffece2568011c958a8ff0486289fc.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала обладателем национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" в номинации "Сокращение вредных выбросов в атмосферу" за разработку инновационного продукта - бездымного топлива "Сибирский брикет", сообщает пресс-служба компании. "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых экологических технологий. Премия проводится при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России, а также Торгово-промышленной и Общественной палаты. В этом году на конкурс было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России, в финал вышло 85 компаний, из которых жюри выбрало победителей в 20 номинациях, пояснили в компании. "Сибирский брикет" является продуктом глубокой переработки бурого угля, который прессуется под большим давлением и при высокой температуре. Это позволяет максимально удалить вредные летучие вещества сразу при производстве. При его производстве не используются добавки, не образует дыма и посторонних запахов при сгорании. Кроме того, продукт отличается высокими теплотворными свойствам, отметили в пресс-службе СУЭК. Там добавили, что также еще два экологических проекта СУЭК стали финалистами премии – это проект создания особоохраняемой территории "Кокуйское болото" в Кузбассе и модернизация генерирующих объектов Красноярской ТЭЦ-1.

https://ria.ru/20230524/eksport-1873952662.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания