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В Сочи локализовали возгорание на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 20.07.2023
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13:17 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/pozhar-1885264816.html
В Сочи локализовали возгорание на трансформаторной подстанции
В Сочи локализовали возгорание на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 20.07.2023
В Сочи локализовали возгорание на трансформаторной подстанции
Спасатели локализовали огонь на площади 90 квадратных метров в зоне трансформаторной подстанции, которая загорелась в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:17
2023-07-20T13:17
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали огонь на площади 90 квадратных метров в зоне трансформаторной подстанции, которая загорелась в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в ведомстве сообщили, что в Адлерском районе Сочи на 11-м километре автодороги А-149 загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил 80 квадратных метров. В 11.31 на место ЧП были отправлены первые подразделения. "В 12.40 локализация на площади 90м2", - говорится в сообщении. По последним данным краевого МЧС, к тушению возгорания привлекаются 24 человека, задействованы 9 единиц техники. Кроме того, как рассказали РИА Новости в отделении "Племенного форелеводческого завода "Адлер", расположенного в районе возгорания, угрозы предприятию из-за огня нет. "Нет, это в отдалении от нас, дым виден", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи локализовали возгорание на трансформаторной подстанции

В Сочи локализовали возгорание на трансформаторной подстанции

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали огонь на площади 90 квадратных метров в зоне трансформаторной подстанции, которая загорелась в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Адлерском районе Сочи на 11-м километре автодороги А-149 загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил 80 квадратных метров. В 11.31 на место ЧП были отправлены первые подразделения.
"В 12.40 локализация на площади 90м2", - говорится в сообщении.
По последним данным краевого МЧС, к тушению возгорания привлекаются 24 человека, задействованы 9 единиц техники.
Кроме того, как рассказали РИА Новости в отделении "Племенного форелеводческого завода "Адлер", расположенного в районе возгорания, угрозы предприятию из-за огня нет. "Нет, это в отдалении от нас, дым виден", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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