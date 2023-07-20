https://ria.ru/20230720/pozhar-1885264816.html

В Сочи локализовали возгорание на трансформаторной подстанции

В Сочи локализовали возгорание на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 20.07.2023

В Сочи локализовали возгорание на трансформаторной подстанции

Спасатели локализовали огонь на площади 90 квадратных метров в зоне трансформаторной подстанции, которая загорелась в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:17

2023-07-20T13:17

2023-07-20T13:17

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали огонь на площади 90 квадратных метров в зоне трансформаторной подстанции, которая загорелась в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в ведомстве сообщили, что в Адлерском районе Сочи на 11-м километре автодороги А-149 загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил 80 квадратных метров. В 11.31 на место ЧП были отправлены первые подразделения. "В 12.40 локализация на площади 90м2", - говорится в сообщении. По последним данным краевого МЧС, к тушению возгорания привлекаются 24 человека, задействованы 9 единиц техники. Кроме того, как рассказали РИА Новости в отделении "Племенного форелеводческого завода "Адлер", расположенного в районе возгорания, угрозы предприятию из-за огня нет. "Нет, это в отдалении от нас, дым виден", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230719/pozhar-1885158269.html

сочи

россия

краснодарский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)