https://ria.ru/20230720/pozhar-1885199452.html
В Якутии у села Соболох возник лесной пожар
В Якутии у села Соболох возник лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2023
В Якутии у села Соболох возник лесной пожар
К тушению лесного пожара, вспыхнувшего в трех километрах от села Соболох Момского района Якутии, подключатся вылетевшие на место пожарные МЧС, сообщает... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T06:50
2023-07-20T06:50
2023-07-20T06:50
происшествия
россия
нерюнгринский район
момский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. К тушению лесного пожара, вспыхнувшего в трех километрах от села Соболох Момского района Якутии, подключатся вылетевшие на место пожарные МЧС, сообщает пресс-служба главного управления ведомства по региону. "В село Соболох вылетели пожарные МЧС России. Природный пожар действует на расстоянии трех километров от села Соболох Момского района", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что пожарные и местные жители тушат пожар в местности "Сайылыыр", на месте расширяют минерализованную полосу, будет проведён встречный пал. "Вчера по кромке со стороны населенного пункта отработало воздушное судно Ми-8 МЧС России, было слито 39 тонн воды. Воздушное судно МИ-8 с водосливным устройством также работало в селе Усун-Кюель Верхнеколымского района. На очаги пожара слито 87 тонн воды", - добавили в пресс-службе. По данным оперативного штаба республики, на начало суток в Якутии действуют 64 лесных пожара на площади 586 469 гектар и один ландшафтный на площади 493 гектара. В тушении задействовано 644 человека, шесть единиц техники и авиация. "Больше всего пожаров по-прежнему в Нерюнгринском районе, где зафиксировано 18 возгораний на площади 75 тысяч гектар. Но пройденная огнем площадь больше в Среднеколымском районе, в котором действуют три пожара на площади свыше 300 тысяч гектар", - следует из сводки. Ранее сообщалось о том, что самые крупные по площади очаги лесных пожаров действуют в Среднеколымском районе Якутии, по количеству их больше всего в Усть-Майском, Алданском и Нерюнгринском районах.
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россия
нерюнгринский район
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происшествия, россия, нерюнгринский район, момский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Нерюнгринский район, Момский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Республика Саха (Якутия)
В Якутии у села Соболох возник лесной пожар
МЧС: в Якутии у села Соболох возник лесной пожар, туда вылетели сотрудники МЧС
ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. К тушению лесного пожара, вспыхнувшего в трех километрах от села Соболох Момского района Якутии, подключатся вылетевшие на место пожарные МЧС, сообщает пресс-служба главного управления ведомства по региону.
«
"В село Соболох вылетели пожарные МЧС России. Природный пожар действует на расстоянии трех километров от села Соболох Момского района", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что пожарные и местные жители тушат пожар в местности "Сайылыыр", на месте расширяют минерализованную полосу, будет проведён встречный пал.
"Вчера по кромке со стороны населенного пункта отработало воздушное судно Ми-8 МЧС России, было слито 39 тонн воды. Воздушное судно МИ-8 с водосливным устройством также работало в селе Усун-Кюель Верхнеколымского района. На очаги пожара слито 87 тонн воды", - добавили в пресс-службе.
По данным оперативного штаба республики, на начало суток в Якутии действуют 64 лесных пожара на площади 586 469 гектар и один ландшафтный на площади 493 гектара. В тушении задействовано 644 человека, шесть единиц техники и авиация.
"Больше всего пожаров по-прежнему в Нерюнгринском районе
, где зафиксировано 18 возгораний на площади 75 тысяч гектар. Но пройденная огнем площадь больше в Среднеколымском районе, в котором действуют три пожара на площади свыше 300 тысяч гектар", - следует из сводки.
Ранее сообщалось о том, что самые крупные по площади очаги лесных пожаров действуют в Среднеколымском районе Якутии, по количеству их больше всего в Усть-Майском, Алданском и Нерюнгринском районах.
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