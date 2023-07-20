https://ria.ru/20230720/pozhar-1885199452.html

В Якутии у села Соболох возник лесной пожар

В Якутии у села Соболох возник лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2023

В Якутии у села Соболох возник лесной пожар

К тушению лесного пожара, вспыхнувшего в трех километрах от села Соболох Момского района Якутии, подключатся вылетевшие на место пожарные МЧС, сообщает... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T06:50

2023-07-20T06:50

2023-07-20T06:50

происшествия

россия

нерюнгринский район

момский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. К тушению лесного пожара, вспыхнувшего в трех километрах от села Соболох Момского района Якутии, подключатся вылетевшие на место пожарные МЧС, сообщает пресс-служба главного управления ведомства по региону. "В село Соболох вылетели пожарные МЧС России. Природный пожар действует на расстоянии трех километров от села Соболох Момского района", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что пожарные и местные жители тушат пожар в местности "Сайылыыр", на месте расширяют минерализованную полосу, будет проведён встречный пал. "Вчера по кромке со стороны населенного пункта отработало воздушное судно Ми-8 МЧС России, было слито 39 тонн воды. Воздушное судно МИ-8 с водосливным устройством также работало в селе Усун-Кюель Верхнеколымского района. На очаги пожара слито 87 тонн воды", - добавили в пресс-службе. По данным оперативного штаба республики, на начало суток в Якутии действуют 64 лесных пожара на площади 586 469 гектар и один ландшафтный на площади 493 гектара. В тушении задействовано 644 человека, шесть единиц техники и авиация. "Больше всего пожаров по-прежнему в Нерюнгринском районе, где зафиксировано 18 возгораний на площади 75 тысяч гектар. Но пройденная огнем площадь больше в Среднеколымском районе, в котором действуют три пожара на площади свыше 300 тысяч гектар", - следует из сводки. Ранее сообщалось о том, что самые крупные по площади очаги лесных пожаров действуют в Среднеколымском районе Якутии, по количеству их больше всего в Усть-Майском, Алданском и Нерюнгринском районах.

https://ria.ru/20230720/pozhar-1885192890.html

россия

нерюнгринский район

момский район

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, нерюнгринский район, момский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, республика саха (якутия)