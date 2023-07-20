https://ria.ru/20230720/pozhar-1885192890.html

Пожар на юго-востоке Москвы ликвидировали

Пожар на юго-востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 20.07.2023

Пожар на юго-востоке Москвы ликвидировали

Пожара в банном комплексе на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T02:30

2023-07-20T02:30

2023-07-20T02:30

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожара в банном комплексе на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ. "Пожар ликвидирован в 1.54, продолжаются работы по проливке и разборке конструкций", - говорится в сообщении. В среду в столичном главке МЧС рассказали РИА Новости о возгорании на Угрешской улице в Москве, горело двухэтажное нежилое здание. Отмечалось, что людей в здании не было. При этом МЧС РФ в телеграм-канале уточняло, что возгорание происходит в банном комплексе на площади 500 "квадратов". В пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости, в свою очередь, сообщали, что в тушить пожар на юго-востоке Москвы помогают авиация и катер. Столичный департамент ГОЧСиПБ отмечает, что экипаж Ка-32А совершил 14 вылетов, сбросив на место пожара 70 тонн воды. МЧС о пострадавших не сообщало.

https://ria.ru/20230716/pozhar-1884465946.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)