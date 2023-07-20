https://ria.ru/20230720/poverennyy-1885274224.html

Временный поверенный в делах Великобритании покинул здание МИД России

Временный поверенный в делах Великобритании покинул здание МИД России - РИА Новости, 20.07.2023

Временный поверенный в делах Великобритании покинул здание МИД России

Временный поверенный в делах Великобритании в России провел в МИД РФ более часа, на вопросы журналистов отвечать отказался, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:00

2023-07-20T14:00

2023-07-20T14:00

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Великобритании в России провел в МИД РФ более часа, на вопросы журналистов отвечать отказался, передает корреспондент РИА Новости.В четверг временный поверенный в делах Великобритании был вызван в российский МИД в полдень. Последний раз британский представитель вызывался весной этого года - в МИД РФ приезжала посол Дебора Броннерт.В начале этой недели на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Кроме того, Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму.

https://ria.ru/20230718/britaniya-1884893279.html

великобритания

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, россия