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Временный поверенный в делах Великобритании покинул здание МИД России - РИА Новости, 20.07.2023
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Временный поверенный в делах Великобритании покинул здание МИД России
Временный поверенный в делах Великобритании покинул здание МИД России - РИА Новости, 20.07.2023
Временный поверенный в делах Великобритании покинул здание МИД России
Временный поверенный в делах Великобритании в России провел в МИД РФ более часа, на вопросы журналистов отвечать отказался, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Великобритании в России провел в МИД РФ более часа, на вопросы журналистов отвечать отказался, передает корреспондент РИА Новости.В четверг временный поверенный в делах Великобритании был вызван в российский МИД в полдень. Последний раз британский представитель вызывался весной этого года - в МИД РФ приезжала посол Дебора Броннерт.В начале этой недели на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Кроме того, Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму.
https://ria.ru/20230718/britaniya-1884893279.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, Россия
Временный поверенный в делах Великобритании покинул здание МИД России

Временный поверенный в делах Британии покинул здание МИД России, пробыв там более часа

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Великобритании в России провел в МИД РФ более часа, на вопросы журналистов отвечать отказался, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг временный поверенный в делах Великобритании был вызван в российский МИД в полдень. Последний раз британский представитель вызывался весной этого года - в МИД РФ приезжала посол Дебора Броннерт.
В начале этой недели на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Кроме того, Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму.
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