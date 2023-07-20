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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 20.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 170 солдат, шесть танков, три броневика и гаубицы, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:28
2023-07-20T14:28
2023-07-20T14:28
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 170 солдат, шесть танков, три броневика и гаубицы, сообщило Минобороны РФ. "Потери противника на данных направлениях составили до 170 украинских военнослужащих, шесть танков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства. Уточняется, что на южнодонецком направлении слаженными группировка войск "Восток" отразила две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР. Кроме того, в районах Макаровки в ДНР и Левадного в Запорожской области были поражены скопления живой силы и техники украинских военных. "На запорожском направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Лобковое Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Чаривное и Мирное Запорожской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны России: ВСУ потеряли до 170 солдат на Южнодонецком и Запорожском направлениях