https://ria.ru/20230720/poteri-1885281750.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 20.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 170 солдат, шесть танков, три броневика и гаубицы, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:28

2023-07-20T14:28

2023-07-20T14:28

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 170 солдат, шесть танков, три броневика и гаубицы, сообщило Минобороны РФ. "Потери противника на данных направлениях составили до 170 украинских военнослужащих, шесть танков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства. Уточняется, что на южнодонецком направлении слаженными группировка войск "Восток" отразила две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР. Кроме того, в районах Макаровки в ДНР и Левадного в Запорожской области были поражены скопления живой силы и техники украинских военных. "На запорожском направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Лобковое Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Чаривное и Мирное Запорожской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины