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ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.07.2023
ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении за сутки отражены две атаки противника, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, БМП, самоходка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30, РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:26
2023-07-20T14:26
2023-07-20T14:47
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На Краснолиманском направлении за сутки отражены две атаки противника, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, БМП, самоходка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30, сообщили в Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении группировкой войск "Центр" в течение суток отражены две атаки противника северо-западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. В районе населенного пункта Кременная Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР и Серебрянского лесничества. "За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230720/snaryady-1885279869.html
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в мире, луганская народная республика, россия, кременная
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Кременная, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военнослужащих на Краснолиманском направлении