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МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции - РИА Новости, 20.07.2023
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05:16 20.07.2023 (обновлено: 05:27 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/posolstvo-1885197438.html
МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции
МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции - РИА Новости, 20.07.2023
МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции
МИД Швеции после поджога шведского посольства в Багдаде сообщил, что все его сотрудники находятся в безопасности, с ними поддерживается постоянный контакт. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:16
2023-07-20T05:27
в мире
швеция
багдад (город)
ирак
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МИД Швеции после поджога шведского посольства в Багдаде сообщил, что все его сотрудники находятся в безопасности, с ними поддерживается постоянный контакт."Все сотрудники посольства в Багдаде находятся в безопасности, министерство поддерживает с ними постоянный контакт", - заявила пресс-служба МИД Швеции агентству Рейтер.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.Как отмечается, шведский МИД назвал нападение на посольство в Багдаде серьезным нарушением венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года."Власти Ирака несут ответственность за защиту дипломатических миссий и персонал", - пишет агентство со ссылкой на пресс-службу МИД Швеции.Агентство Франс Пресс ранее передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.При этом МИД Ирака уже осудил поджог посольства Швеции в Багдаде, а власти, как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление дипведомства, поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных".
https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
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в мире, швеция, багдад (город), ирак
В мире, Швеция, Багдад (город), Ирак
МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции

СМИ: МИД Швеции назвал нападение на посольство в Багдаде нарушением Венской конвенции

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МИД Швеции после поджога шведского посольства в Багдаде сообщил, что все его сотрудники находятся в безопасности, с ними поддерживается постоянный контакт.
«
"Все сотрудники посольства в Багдаде находятся в безопасности, министерство поддерживает с ними постоянный контакт", - заявила пресс-служба МИД Швеции агентству Рейтер.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.
Как отмечается, шведский МИД назвал нападение на посольство в Багдаде серьезным нарушением венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
"Власти Ирака несут ответственность за защиту дипломатических миссий и персонал", - пишет агентство со ссылкой на пресс-службу МИД Швеции.
Агентство Франс Пресс ранее передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.
При этом МИД Ирака уже осудил поджог посольства Швеции в Багдаде, а власти, как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление дипведомства, поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных".
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