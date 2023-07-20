https://ria.ru/20230720/posolstvo-1885197438.html
МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции
МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции - РИА Новости, 20.07.2023
МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции
МИД Швеции после поджога шведского посольства в Багдаде сообщил, что все его сотрудники находятся в безопасности, с ними поддерживается постоянный контакт. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:16
2023-07-20T05:16
2023-07-20T05:27
в мире
швеция
багдад (город)
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730848680_0:43:3373:1940_1920x0_80_0_0_30d6d786a2343c2a61cca2601c77d32e.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МИД Швеции после поджога шведского посольства в Багдаде сообщил, что все его сотрудники находятся в безопасности, с ними поддерживается постоянный контакт."Все сотрудники посольства в Багдаде находятся в безопасности, министерство поддерживает с ними постоянный контакт", - заявила пресс-служба МИД Швеции агентству Рейтер.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.Как отмечается, шведский МИД назвал нападение на посольство в Багдаде серьезным нарушением венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года."Власти Ирака несут ответственность за защиту дипломатических миссий и персонал", - пишет агентство со ссылкой на пресс-службу МИД Швеции.Агентство Франс Пресс ранее передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.При этом МИД Ирака уже осудил поджог посольства Швеции в Багдаде, а власти, как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление дипведомства, поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных".
https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
швеция
багдад (город)
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730848680_843:57:3365:1949_1920x0_80_0_0_2ff0c3a800f03abbc6d781121fad771d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, багдад (город), ирак
В мире, Швеция, Багдад (город), Ирак
МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции
СМИ: МИД Швеции назвал нападение на посольство в Багдаде нарушением Венской конвенции
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МИД Швеции после поджога шведского посольства в Багдаде сообщил, что все его сотрудники находятся в безопасности, с ними поддерживается постоянный контакт.
«
"Все сотрудники посольства в Багдаде находятся в безопасности, министерство поддерживает с ними постоянный контакт", - заявила пресс-служба МИД Швеции агентству Рейтер.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.
Как отмечается, шведский МИД назвал нападение на посольство в Багдаде серьезным нарушением венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
"Власти Ирака
несут ответственность за защиту дипломатических миссий и персонал", - пишет агентство со ссылкой на пресс-службу МИД Швеции.
Агентство Франс Пресс ранее передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме
.
При этом МИД Ирака уже осудил поджог посольства Швеции в Багдаде, а власти, как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление дипведомства, поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных".
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран