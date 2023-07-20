https://ria.ru/20230720/posolstvo-1885197438.html

МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции

МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции - РИА Новости, 20.07.2023

МИД Швеции назвал нападение на посольство нарушением Венской конвенции

МИД Швеции после поджога шведского посольства в Багдаде сообщил, что все его сотрудники находятся в безопасности, с ними поддерживается постоянный контакт. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T05:16

2023-07-20T05:16

2023-07-20T05:27

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багдад (город)

ирак

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МИД Швеции после поджога шведского посольства в Багдаде сообщил, что все его сотрудники находятся в безопасности, с ними поддерживается постоянный контакт."Все сотрудники посольства в Багдаде находятся в безопасности, министерство поддерживает с ними постоянный контакт", - заявила пресс-служба МИД Швеции агентству Рейтер.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.Как отмечается, шведский МИД назвал нападение на посольство в Багдаде серьезным нарушением венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года."Власти Ирака несут ответственность за защиту дипломатических миссий и персонал", - пишет агентство со ссылкой на пресс-службу МИД Швеции.Агентство Франс Пресс ранее передавало, что шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.При этом МИД Ирака уже осудил поджог посольства Швеции в Багдаде, а власти, как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление дипведомства, поручили "соответствующим службам безопасности провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных".

https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html

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багдад (город)

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в мире, швеция, багдад (город), ирак