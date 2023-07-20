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Боррель назвал ситуацию с портами угрожающей всей навигации в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 20.07.2023 (обновлено: 19:06 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/porty-1885351103.html
Боррель назвал ситуацию с портами угрожающей всей навигации в Черном море
Боррель назвал ситуацию с портами угрожающей всей навигации в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023
Боррель назвал ситуацию с портами угрожающей всей навигации в Черном море
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ситуация вокруг украинских портов после прекращения зерновой сделки ставит под угрозу всю навигацию в Черном море. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:52
2023-07-20T19:06
специальная военная операция на украине
черное море
в мире
жозеп боррель
россия
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ситуация вокруг украинских портов после прекращения зерновой сделки ставит под угрозу всю навигацию в Черном море.Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза заявил, что "Россия обстреливает украинские морские порты, препятствуя свободной навигации в Черном море, ставя под угрозу все суда, следующие в Черном море".Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".В четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля.
https://ria.ru/20230720/zerno-1885338586.html
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черное море, в мире, жозеп боррель, россия, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, Черное море, В мире, Жозеп Боррель, Россия, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Зерновая сделка
Боррель назвал ситуацию с портами угрожающей всей навигации в Черном море

Боррель: ситуация вокруг портов Украины угрожает всей черноморской навигации

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ситуация вокруг украинских портов после прекращения зерновой сделки ставит под угрозу всю навигацию в Черном море.
Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза заявил, что "Россия обстреливает украинские морские порты, препятствуя свободной навигации в Черном море, ставя под угрозу все суда, следующие в Черном море".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Кулеба заявил, что Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю
Вчера, 17:52
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
В четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореВ миреЖозеп БоррельРоссияУкраинаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРЗерновая сделка
 
 
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