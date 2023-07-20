https://ria.ru/20230720/porty-1885351103.html

Боррель назвал ситуацию с портами угрожающей всей навигации в Черном море

Боррель назвал ситуацию с портами угрожающей всей навигации в Черном море - РИА Новости, 20.07.2023

Боррель назвал ситуацию с портами угрожающей всей навигации в Черном море

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ситуация вокруг украинских портов после прекращения зерновой сделки ставит под угрозу всю навигацию в Черном море. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:52

2023-07-20T18:52

2023-07-20T19:06

специальная военная операция на украине

черное море

в мире

жозеп боррель

россия

украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что ситуация вокруг украинских портов после прекращения зерновой сделки ставит под угрозу всю навигацию в Черном море.Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза заявил, что "Россия обстреливает украинские морские порты, препятствуя свободной навигации в Черном море, ставя под угрозу все суда, следующие в Черном море".Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".В четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля.

https://ria.ru/20230720/zerno-1885338586.html

https://ria.ru/20230720/zerno-1885290440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черное море, в мире, жозеп боррель, россия, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр, зерновая сделка