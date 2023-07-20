https://ria.ru/20230720/politsiya-1885270823.html

В МВД заверили, что полиция контролирует оперативную обстановку в России

В МВД заверили, что полиция контролирует оперативную обстановку в России - РИА Новости, 20.07.2023

В МВД заверили, что полиция контролирует оперативную обстановку в России

Полиция в России уверенно контролирует оперативную обстановку в стране, заявила журналистам представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:43

2023-07-20T13:43

2023-07-20T16:19

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

владимир колокольцев

ирина волк

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция в России уверенно контролирует оперативную обстановку в стране, заявила журналистам представитель МВД Ирина Волк."Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России успешно решают поставленные руководством страны задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений", — сказала она.Согласно данным МВД России о преступности в стране:Осенью минувшего года глава МВД Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде заявил о большом оттоке кадров в министерстве — недокомплект в ведомстве составил 90 тысяч сотрудников. Министр тогда отмечал, что такое положение дел пока не сказывается на криминогенной ситуации в стране, но "всему есть свой разумный предел".

https://ria.ru/20230608/svo-1876918143.html

россия

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, владимир колокольцев, ирина волк