В МВД заверили, что полиция контролирует оперативную обстановку в России
МВД: полиция контролирует обстановку в России, несмотря на некомплект личного состава
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция в России уверенно контролирует оперативную обстановку в стране, заявила журналистам представитель МВД Ирина Волк.
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"Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России успешно решают поставленные руководством страны задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений", — сказала она.
Согласно данным МВД России о преступности в стране:
- за полгода общая преступность снизилась на два процента (речь о зарегистрированных нарушениях), а ущерб упал на 42,5 процента;
- убийств стало меньше на 2,1 процента, изнасилований — на 9,6 процента, грабежей и квартирных краж — на 25 и 28,5 процента;
- раскрываемость убийств — 99 процентов, это исторический максимум; для сравнения: год назад было 98,9 процента;
- число "пьяных" ДТП снизилось на 21,6 процента, число погибших в них — на 37 процентов, пострадавших — на 19,4 процента;
- тревожным трендом стал рост киберпреступности — число таких нарушений выросло на 27,9 процента, а за последние пять лет их количество увеличилось втрое.
Осенью минувшего года глава МВД Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде заявил о большом оттоке кадров в министерстве — недокомплект в ведомстве составил 90 тысяч сотрудников.
Министр тогда отмечал, что такое положение дел пока не сказывается на криминогенной ситуации в стране, но "всему есть свой разумный предел".