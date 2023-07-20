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В МВД заверили, что полиция контролирует оперативную обстановку в России - РИА Новости, 20.07.2023
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13:43 20.07.2023 (обновлено: 16:19 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/politsiya-1885270823.html
В МВД заверили, что полиция контролирует оперативную обстановку в России
В МВД заверили, что полиция контролирует оперативную обстановку в России - РИА Новости, 20.07.2023
В МВД заверили, что полиция контролирует оперативную обстановку в России
Полиция в России уверенно контролирует оперативную обстановку в стране, заявила журналистам представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:43
2023-07-20T16:19
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
владимир колокольцев
ирина волк
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция в России уверенно контролирует оперативную обстановку в стране, заявила журналистам представитель МВД Ирина Волк.&quot;Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России успешно решают поставленные руководством страны задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений&quot;, — сказала она.Согласно данным МВД России о преступности в стране:Осенью минувшего года глава МВД Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде заявил о большом оттоке кадров в министерстве — недокомплект в ведомстве составил 90 тысяч сотрудников. Министр тогда отмечал, что такое положение дел пока не сказывается на криминогенной ситуации в стране, но "всему есть свой разумный предел".
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, владимир колокольцев, ирина волк
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Безопасность, Владимир Колокольцев, Ирина Волк
В МВД заверили, что полиция контролирует оперативную обстановку в России

МВД: полиция контролирует обстановку в России, несмотря на некомплект личного состава

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция в России уверенно контролирует оперативную обстановку в стране, заявила журналистам представитель МВД Ирина Волк.
«

"Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России успешно решают поставленные руководством страны задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений", — сказала она.

Согласно данным МВД России о преступности в стране:
  • за полгода общая преступность снизилась на два процента (речь о зарегистрированных нарушениях), а ущерб упал на 42,5 процента;
  • убийств стало меньше на 2,1 процента, изнасилований — на 9,6 процента, грабежей и квартирных краж — на 25 и 28,5 процента;
  • раскрываемость убийств — 99 процентов, это исторический максимум; для сравнения: год назад было 98,9 процента;
  • число "пьяных" ДТП снизилось на 21,6 процента, число погибших в них — на 37 процентов, пострадавших — на 19,4 процента;
  • тревожным трендом стал рост киберпреступности — число таких нарушений выросло на 27,9 процента, а за последние пять лет их количество увеличилось втрое.
Осенью минувшего года глава МВД Владимир Колокольцев во время парламентского часа в Совфеде заявил о большом оттоке кадров в министерстве — недокомплект в ведомстве составил 90 тысяч сотрудников.
Министр тогда отмечал, что такое положение дел пока не сказывается на криминогенной ситуации в стране, но "всему есть свой разумный предел".
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