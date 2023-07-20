В Белгородской области простились с погибшими при атаке на Крымский мост
В Белгородской области простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост
Поврежденная часть Крымского моста. Архивное фото
НОВЫЙ ОСКОЛ (Белгородская обл.), 20 июл - РИА Новости. В городе Новый Оскол Белгородской области провели обряд отпевания и простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время террористического акта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости.
Киевский режим ночью в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников, сообщал Национальный антитеррористический комитет. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь была ранена. Сейчас ее состояние стабильное, она находится на лечении в Москве.
Церемония прощания в небольшой новооскольской часовне началась с речи духовника, который велел присутствующим помолиться за упокой душ погибших. Затем следовала молитва и чтение стихов из священных текстов.
Отпевание погибшей семейной пары прошло тихо, присутствующие были потрясены утратой, выражали соболезнования родным погибших. Маленькая часовня не смогла вместить всех пришедших на прощание, поэтому траурную церемонию провели перед входом в часовню под шатром. Территория вокруг часовни была занята людьми, многие плакали. Помимо врачей, присутствовали сотрудники, оказывающие психологическую помощь. Церемония продолжалась полтора часа. Губернатор региона Вячеслав Гладков и глава Новоосколького округа Андрей Гриднев приехали на траурную церемонию. После службы без посторонних они общались с близкими погибших.
После молитвы за упокой души погибших траурная процессия отправилась к месту захоронения.