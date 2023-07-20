https://ria.ru/20230720/pokhorony-1885283340.html

В Белгородской области простились с погибшими при атаке на Крымский мост

В Белгородской области простились с погибшими при атаке на Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023

В Белгородской области простились с погибшими при атаке на Крымский мост

В городе Новый Оскол Белгородской области провели обряд отпевания и простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:34

2023-07-20T14:34

2023-07-20T14:34

белгородская область

вячеслав гладков

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884708404_0:57:3540:2048_1920x0_80_0_0_1fe8d389e67e15466e8d35f5417774a9.jpg

НОВЫЙ ОСКОЛ (Белгородская обл.), 20 июл - РИА Новости. В городе Новый Оскол Белгородской области провели обряд отпевания и простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время террористического акта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости. Киевский режим ночью в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников, сообщал Национальный антитеррористический комитет. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь была ранена. Сейчас ее состояние стабильное, она находится на лечении в Москве. Церемония прощания в небольшой новооскольской часовне началась с речи духовника, который велел присутствующим помолиться за упокой душ погибших. Затем следовала молитва и чтение стихов из священных текстов. Отпевание погибшей семейной пары прошло тихо, присутствующие были потрясены утратой, выражали соболезнования родным погибших. Маленькая часовня не смогла вместить всех пришедших на прощание, поэтому траурную церемонию провели перед входом в часовню под шатром. Территория вокруг часовни была занята людьми, многие плакали. Помимо врачей, присутствовали сотрудники, оказывающие психологическую помощь. Церемония продолжалась полтора часа. Губернатор региона Вячеслав Гладков и глава Новоосколького округа Андрей Гриднев приехали на траурную церемонию. После службы без посторонних они общались с близкими погибших. После молитвы за упокой души погибших траурная процессия отправилась к месту захоронения.

https://ria.ru/20230720/tankery-1885228681.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков, чп на крымском мосту