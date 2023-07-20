Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области простились с погибшими при атаке на Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/pokhorony-1885283340.html
В Белгородской области простились с погибшими при атаке на Крымский мост
В Белгородской области простились с погибшими при атаке на Крымский мост - РИА Новости, 20.07.2023
В Белгородской области простились с погибшими при атаке на Крымский мост
В городе Новый Оскол Белгородской области провели обряд отпевания и простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:34
2023-07-20T14:34
белгородская область
вячеслав гладков
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884708404_0:57:3540:2048_1920x0_80_0_0_1fe8d389e67e15466e8d35f5417774a9.jpg
НОВЫЙ ОСКОЛ (Белгородская обл.), 20 июл - РИА Новости. В городе Новый Оскол Белгородской области провели обряд отпевания и простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время террористического акта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости. Киевский режим ночью в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников, сообщал Национальный антитеррористический комитет. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь была ранена. Сейчас ее состояние стабильное, она находится на лечении в Москве. Церемония прощания в небольшой новооскольской часовне началась с речи духовника, который велел присутствующим помолиться за упокой душ погибших. Затем следовала молитва и чтение стихов из священных текстов. Отпевание погибшей семейной пары прошло тихо, присутствующие были потрясены утратой, выражали соболезнования родным погибших. Маленькая часовня не смогла вместить всех пришедших на прощание, поэтому траурную церемонию провели перед входом в часовню под шатром. Территория вокруг часовни была занята людьми, многие плакали. Помимо врачей, присутствовали сотрудники, оказывающие психологическую помощь. Церемония продолжалась полтора часа. Губернатор региона Вячеслав Гладков и глава Новоосколького округа Андрей Гриднев приехали на траурную церемонию. После службы без посторонних они общались с близкими погибших. После молитвы за упокой души погибших траурная процессия отправилась к месту захоронения.
https://ria.ru/20230720/tankery-1885228681.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884708404_715:0:3446:2048_1920x0_80_0_0_4fb64df9748963a54897a533fc56efc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, чп на крымском мосту
Белгородская область, Вячеслав Гладков, ЧП на Крымском мосту
В Белгородской области простились с погибшими при атаке на Крымский мост

В Белгородской области простились с семейной парой, погибшей при атаке на Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоврежденная часть Крымского моста
Поврежденная часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Поврежденная часть Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВЫЙ ОСКОЛ (Белгородская обл.), 20 июл - РИА Новости. В городе Новый Оскол Белгородской области провели обряд отпевания и простились с семейной парой - Натальей и Алексеем Кулик, которые погибли во время террористического акта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости.
Киевский режим ночью в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников, сообщал Национальный антитеррористический комитет. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь была ранена. Сейчас ее состояние стабильное, она находится на лечении в Москве.
Церемония прощания в небольшой новооскольской часовне началась с речи духовника, который велел присутствующим помолиться за упокой душ погибших. Затем следовала молитва и чтение стихов из священных текстов.
Отпевание погибшей семейной пары прошло тихо, присутствующие были потрясены утратой, выражали соболезнования родным погибших. Маленькая часовня не смогла вместить всех пришедших на прощание, поэтому траурную церемонию провели перед входом в часовню под шатром. Территория вокруг часовни была занята людьми, многие плакали. Помимо врачей, присутствовали сотрудники, оказывающие психологическую помощь. Церемония продолжалась полтора часа. Губернатор региона Вячеслав Гладков и глава Новоосколького округа Андрей Гриднев приехали на траурную церемонию. После службы без посторонних они общались с близкими погибших.
После молитвы за упокой души погибших траурная процессия отправилась к месту захоронения.
Поврежденная часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Установлено местоположение танкеров, которые могли атаковать Крымский мост
Вчера, 10:49
 
Белгородская областьВячеслав ГладковЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала