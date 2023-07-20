Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/pokhischenie-1885365951.html
В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки
В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки - РИА Новости, 20.07.2023
В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки
Подозреваемый в похищении девочки в городе Шахты Ростовской области арестован почти на два месяца, до 17 сентября, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:29
2023-07-20T20:29
происшествия
шахты
ростовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39718/44/397184467_0:0:2966:1669_1920x0_80_0_0_a37951e836ef009fa5009af14479674b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Подозреваемый в похищении девочки в городе Шахты Ростовской области арестован почти на два месяца, до 17 сентября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по региону. "Постановлением Шахтинского городского суда от 20 июля 2023 года Гребенникову Ивану Анатольевичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября", - рассказали в пресс-службе. Во вторник в полицию поступило сообщение о пропаже в городе Шахты девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки на улице Хабарова. Личность мужчины удалось установить, в тот же день девочку нашли у него дома. Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, был задержан, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель Шахт. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". По информации СУСК РФ по региону, угрозы жизни и здоровью ребенка нет, каких-либо противоправных действий в отношении девочки не совершалось.
https://ria.ru/20230713/podrostki-1883991552.html
https://ria.ru/20230702/primore-1881721156.html
шахты
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39718/44/397184467_69:0:2734:1999_1920x0_80_0_0_e45e7941afae215ecf31cfbeb20a4bfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шахты, ростовская область, россия
Происшествия, Шахты, Ростовская область, Россия
В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки

В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки до 17 сентября

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Зал судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Подозреваемый в похищении девочки в городе Шахты Ростовской области арестован почти на два месяца, до 17 сентября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по региону.
"Постановлением Шахтинского городского суда от 20 июля 2023 года Гребенникову Ивану Анатольевичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября", - рассказали в пресс-службе.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков
13 июля, 15:18
Во вторник в полицию поступило сообщение о пропаже в городе Шахты девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки на улице Хабарова. Личность мужчины удалось установить, в тот же день девочку нашли у него дома.
Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, был задержан, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель Шахт. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".
По информации СУСК РФ по региону, угрозы жизни и здоровью ребенка нет, каких-либо противоправных действий в отношении девочки не совершалось.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Арестован приморец, который похитил ребенка и вымогал деньги у отца
2 июля, 09:59
 
ПроисшествияШахтыРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала