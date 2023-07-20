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В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки
В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки - РИА Новости, 20.07.2023
В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки
Подозреваемый в похищении девочки в городе Шахты Ростовской области арестован почти на два месяца, до 17 сентября, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:29
2023-07-20T20:29
2023-07-20T20:29
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Подозреваемый в похищении девочки в городе Шахты Ростовской области арестован почти на два месяца, до 17 сентября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по региону. "Постановлением Шахтинского городского суда от 20 июля 2023 года Гребенникову Ивану Анатольевичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября", - рассказали в пресс-службе. Во вторник в полицию поступило сообщение о пропаже в городе Шахты девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки на улице Хабарова. Личность мужчины удалось установить, в тот же день девочку нашли у него дома. Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, был задержан, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель Шахт. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". По информации СУСК РФ по региону, угрозы жизни и здоровью ребенка нет, каких-либо противоправных действий в отношении девочки не совершалось.
https://ria.ru/20230713/podrostki-1883991552.html
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происшествия, шахты, ростовская область, россия
Происшествия, Шахты, Ростовская область, Россия
В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки
В Ростовской области суд арестовал подозреваемого в похищении девочки до 17 сентября
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Подозреваемый в похищении девочки в городе Шахты Ростовской области арестован почти на два месяца, до 17 сентября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по региону.
"Постановлением Шахтинского городского суда от 20 июля 2023 года Гребенникову Ивану Анатольевичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября", - рассказали в пресс-службе.
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Во вторник в полицию поступило сообщение о пропаже в городе Шахты девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки на улице Хабарова. Личность мужчины удалось установить, в тот же день девочку нашли у него дома.
Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, был задержан, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель Шахт. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".
По информации СУСК РФ
по региону, угрозы жизни и здоровью ребенка нет, каких-либо противоправных действий в отношении девочки не совершалось.
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