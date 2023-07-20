https://ria.ru/20230720/podmoskove-1885322091.html
В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года
В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года - РИА Новости, 20.07.2023
В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года
С начала текущего года в Московской области 500 детей-сирот получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:52
2023-07-20T16:52
2023-07-20T16:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
сироты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/28/1524522856_0:380:2961:2046_1920x0_80_0_0_b9c9e87e261afbab0ac7b050f046df6d.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области 500 детей-сирот получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года 500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры, из них 162 по жилищному сертификату. Обеспечение жильем детей-сирот является важным шагом на пути к реализации своих потенциалов и достижения своих целей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой. В пресс-службе отметили, что на выбор детям предоставляется возможность получить квартиру или жилищный сертификат, срок выдачи которого в 2023 году продлен до 1 ноября. Сегодня еще девять детей-сирот из Балашихи уже празднуют новоселье – они получили ключи от новых квартир.
https://ria.ru/20230719/zemli-1885087450.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/28/1524522856_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_11341fcff0da3b54216c35ccb52a50d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жилье, сироты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Сироты