https://ria.ru/20230720/podmoskove-1885322091.html

В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года

В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года - РИА Новости, 20.07.2023

В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года

С начала текущего года в Московской области 500 детей-сирот получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:52

2023-07-20T16:52

2023-07-20T16:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

сироты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/28/1524522856_0:380:2961:2046_1920x0_80_0_0_b9c9e87e261afbab0ac7b050f046df6d.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области 500 детей-сирот получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года 500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры, из них 162 по жилищному сертификату. Обеспечение жильем детей-сирот является важным шагом на пути к реализации своих потенциалов и достижения своих целей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой. В пресс-службе отметили, что на выбор детям предоставляется возможность получить квартиру или жилищный сертификат, срок выдачи которого в 2023 году продлен до 1 ноября. Сегодня еще девять детей-сирот из Балашихи уже празднуют новоселье – они получили ключи от новых квартир.

https://ria.ru/20230719/zemli-1885087450.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье, сироты