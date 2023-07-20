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В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года - РИА Новости, 20.07.2023
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Новости Подмосковья
 
16:52 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/podmoskove-1885322091.html
В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года
В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года - РИА Новости, 20.07.2023
В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года
С начала текущего года в Московской области 500 детей-сирот получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:52
2023-07-20T16:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
сироты
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области 500 детей-сирот получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года 500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры, из них 162 по жилищному сертификату. Обеспечение жильем детей-сирот является важным шагом на пути к реализации своих потенциалов и достижения своих целей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой. В пресс-службе отметили, что на выбор детям предоставляется возможность получить квартиру или жилищный сертификат, срок выдачи которого в 2023 году продлен до 1 ноября. Сегодня еще девять детей-сирот из Балашихи уже празднуют новоселье – они получили ключи от новых квартир.
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московская область (подмосковье), жилье, сироты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Сироты

В Подмосковье 500 детей-сирот получили квартиры с начала года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Входная дверь квартиры в новостройке
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. С начала текущего года в Московской области 500 детей-сирот получили квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"С начала года 500 детей-сирот Подмосковья получили квартиры, из них 162 по жилищному сертификату. Обеспечение жильем детей-сирот является важным шагом на пути к реализации своих потенциалов и достижения своих целей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.
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19 июля, 15:38
В пресс-службе отметили, что на выбор детям предоставляется возможность получить квартиру или жилищный сертификат, срок выдачи которого в 2023 году продлен до 1 ноября. Сегодня еще девять детей-сирот из Балашихи уже празднуют новоселье – они получили ключи от новых квартир.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеСироты
 
 
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