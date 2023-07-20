https://ria.ru/20230720/podgotovka-1885225039.html

В странах ЕС прошли подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщили СМИ

В странах ЕС прошли подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2023

В странах ЕС прошли подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщили СМИ

В странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщило в четверг новостное агентство DPA. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:33

2023-07-20T10:33

2023-07-20T10:33

украина

евросоюз

жозеп боррель

вооруженные силы украины

в мире

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщило в четверг новостное агентство DPA. "Текущие планы подготовки вооруженных сил Украины предусматривают обучение 30 тысяч украинских военнослужащих в странах ЕС. Однако эта цель скоро будет достигнута, поскольку 25 тысяч военнослужащих уже прошли программу обучения или заканчивают ее," - пишет DPA. Сообщается, что в документе, подготовленным главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем к заседанию совета глав МИД ЕС, предлагается в ближайшее время определить новые количественные и качественные цели обучения украинских военных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230601/vsu-1875520669.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евросоюз, жозеп боррель, вооруженные силы украины, в мире, нато