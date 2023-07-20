Рейтинг@Mail.ru
В странах ЕС прошли подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/podgotovka-1885225039.html
В странах ЕС прошли подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщили СМИ
В странах ЕС прошли подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2023
В странах ЕС прошли подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщили СМИ
В странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщило в четверг новостное агентство DPA. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:33
2023-07-20T10:33
украина
евросоюз
жозеп боррель
вооруженные силы украины
в мире
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщило в четверг новостное агентство DPA. "Текущие планы подготовки вооруженных сил Украины предусматривают обучение 30 тысяч украинских военнослужащих в странах ЕС. Однако эта цель скоро будет достигнута, поскольку 25 тысяч военнослужащих уже прошли программу обучения или заканчивают ее," - пишет DPA. Сообщается, что в документе, подготовленным главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем к заседанию совета глав МИД ЕС, предлагается в ближайшее время определить новые количественные и качественные цели обучения украинских военных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230601/vsu-1875520669.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, жозеп боррель, вооруженные силы украины, в мире, нато
Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, В мире, НАТО
В странах ЕС прошли подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщили СМИ

DPA: в странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тысяч украинских военных

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тысяч украинских военных, сообщило в четверг новостное агентство DPA.
«
"Текущие планы подготовки вооруженных сил Украины предусматривают обучение 30 тысяч украинских военнослужащих в странах ЕС. Однако эта цель скоро будет достигнута, поскольку 25 тысяч военнослужащих уже прошли программу обучения или заканчивают ее," - пишет DPA.
Сообщается, что в документе, подготовленным главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем к заседанию совета глав МИД ЕС, предлагается в ближайшее время определить новые количественные и качественные цели обучения украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские и американские военные во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
СМИ: украинским военным приходится переучиваться после подготовки в Европе
1 июня, 13:29
 
УкраинаЕвросоюзЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныВ миреНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала