https://ria.ru/20230720/pereponka-1885253716.html
В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку
В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку - РИА Новости, 21.07.2023
В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку
Самарские врачи восстановили барабанную перепонку бойцу, получившему ранения и контузию во время обстрела Макеевки, говорится в сообщении в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T12:29
2023-07-20T12:29
2023-07-21T09:53
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
самара
макеевка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885415504_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_2ee5c323425666f1c3a9972002bcbe93.jpg
САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарские врачи восстановили барабанную перепонку бойцу, получившему ранения и контузию во время обстрела Макеевки, говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства. "Подобные операции в нашем отделении проводятся регулярно, они относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Клиники Самарского государственного медуниверситета готовы в полном объеме оказывать помощь пострадавшим в ходе СВО", — цитирует пресс-служба администрации региона слова заведующей оториноларингологическим отделением Олеси Зелевой.Через десять дней после операции военнослужащего выписали, ему предстоит реабилитация. Как уточнили в правительстве Самарской области, боец планирует вернуться на службу.
https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html
самара
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885415504_95:0:1234:854_1920x0_80_0_0_40e8b5e9800f1eb4c67fbae9c2f482b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, самара, макеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Хорошие новости, Происшествия, Здоровье - Общество, Самара, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку
В Самаре врачи восстановили барабанную перепонку военному, раненному при обстреле Макеевки