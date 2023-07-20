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В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку

В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку - РИА Новости, 21.07.2023

В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку

Самарские врачи восстановили барабанную перепонку бойцу, получившему ранения и контузию во время обстрела Макеевки, говорится в сообщении в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-20T12:29

2023-07-20T12:29

2023-07-21T09:53

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САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарские врачи восстановили барабанную перепонку бойцу, получившему ранения и контузию во время обстрела Макеевки, говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства. "Подобные операции в нашем отделении проводятся регулярно, они относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Клиники Самарского государственного медуниверситета готовы в полном объеме оказывать помощь пострадавшим в ходе СВО", — цитирует пресс-служба администрации региона слова заведующей оториноларингологическим отделением Олеси Зелевой.Через десять дней после операции военнослужащего выписали, ему предстоит реабилитация. Как уточнили в правительстве Самарской области, боец планирует вернуться на службу.

https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html

самара

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, самара, макеевка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр