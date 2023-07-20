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В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку - РИА Новости, 21.07.2023
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Хорошие новости
 
12:29 20.07.2023 (обновлено: 09:53 21.07.2023)
https://ria.ru/20230720/pereponka-1885253716.html
В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку
В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку - РИА Новости, 21.07.2023
В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку
Самарские врачи восстановили барабанную перепонку бойцу, получившему ранения и контузию во время обстрела Макеевки, говорится в сообщении в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T12:29
2023-07-21T09:53
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
самара
макеевка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарские врачи восстановили барабанную перепонку бойцу, получившему ранения и контузию во время обстрела Макеевки, говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства. "Подобные операции в нашем отделении проводятся регулярно, они относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Клиники Самарского государственного медуниверситета готовы в полном объеме оказывать помощь пострадавшим в ходе СВО", — цитирует пресс-служба администрации региона слова заведующей оториноларингологическим отделением Олеси Зелевой.Через десять дней после операции военнослужащего выписали, ему предстоит реабилитация. Как уточнили в правительстве Самарской области, боец планирует вернуться на службу.
https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html
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В Самаре военному, раненному в Макеевке, восстановили барабанную перепонку

В Самаре врачи восстановили барабанную перепонку военному, раненному при обстреле Макеевки

© Фото : Самарская область / TelegramОперация по восстановлению барабанной перепонки бойцу, получившему ранения и контузию во время обстрела Макеевки
Операция по восстановлению барабанной перепонки бойцу, получившему ранения и контузию во время обстрела Макеевки - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : Самарская область / Telegram
Операция по восстановлению барабанной перепонки бойцу, получившему ранения и контузию во время обстрела Макеевки
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарские врачи восстановили барабанную перепонку бойцу, получившему ранения и контузию во время обстрела Макеевки, говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства.
"Подобные операции в нашем отделении проводятся регулярно, они относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Клиники Самарского государственного медуниверситета готовы в полном объеме оказывать помощь пострадавшим в ходе СВО", — цитирует пресс-служба администрации региона слова заведующей оториноларингологическим отделением Олеси Зелевой.
Через десять дней после операции военнослужащего выписали, ему предстоит реабилитация.
Как уточнили в правительстве Самарской области, боец планирует вернуться на службу.
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