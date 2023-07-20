Рейтинг@Mail.ru
Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:37 20.07.2023 (обновлено: 15:46 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/osvobozhdenie-1885302449.html
Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла
Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла - РИА Новости, 20.07.2023
Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что обратилась к главе Международного Комитета Красного Креста... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:37
2023-07-20T15:46
международный комитет красного креста (мккк)
религия
религия
россия
киев
татьяна москалькова
оон
мирьяна сполярич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863103998_0:4:3066:1729_1920x0_80_0_0_dbabc7fd0556516f472356ceeb9db704.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что обратилась к главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяне Сполярич с просьбой оказать медпомощь и принять меры к освобождению из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.Ранее Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов)."Обратилась к Президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер с просьбой оказать медицинскую помощь и принять меры к освобождению из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла", - написала Москалькова.Ранее уполномоченный обращалась в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить митрополита Павла.
https://ria.ru/20230713/kontakty-1883942512.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863103998_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_1c1a343e825966cb37cc3b1a8ed8bdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международный комитет красного креста (мккк), религия, россия, киев, татьяна москалькова, оон, мирьяна сполярич
Международный комитет Красного Креста (МККК), Религия, Религия, Россия, Киев, Татьяна Москалькова, ООН, Мирьяна Сполярич
Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла

Москалькова обратилась к главе МККК с просьбой о помощи для освобождения митрополита Павла

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что обратилась к главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяне Сполярич с просьбой оказать медпомощь и принять меры к освобождению из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Ранее Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
"Обратилась к Президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер с просьбой оказать медицинскую помощь и принять меры к освобождению из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла", - написала Москалькова.
Ранее уполномоченный обращалась в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить митрополита Павла.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Горсовет Запорожья решил разорвать все контакты с канонической УПЦ
13 июля, 12:26
 
РелигияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)РелигияРоссияКиевТатьяна МоскальковаООНМирьяна Сполярич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала