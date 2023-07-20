https://ria.ru/20230720/osvobozhdenie-1885302449.html

Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла

Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла - РИА Новости, 20.07.2023

Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что обратилась к главе Международного Комитета Красного Креста... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:37

2023-07-20T15:37

2023-07-20T15:46

международный комитет красного креста (мккк)

религия

религия

россия

киев

татьяна москалькова

оон

мирьяна сполярич

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что обратилась к главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяне Сполярич с просьбой оказать медпомощь и принять меры к освобождению из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.Ранее Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов)."Обратилась к Президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер с просьбой оказать медицинскую помощь и принять меры к освобождению из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла", - написала Москалькова.Ранее уполномоченный обращалась в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить митрополита Павла.

https://ria.ru/20230713/kontakty-1883942512.html

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международный комитет красного креста (мккк), религия, россия, киев, татьяна москалькова, оон, мирьяна сполярич