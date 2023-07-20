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Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла
Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла - РИА Новости, 20.07.2023
Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что обратилась к главе Международного Комитета Красного Креста... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:37
2023-07-20T15:37
2023-07-20T15:46
международный комитет красного креста (мккк)
религия
религия
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что обратилась к главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяне Сполярич с просьбой оказать медпомощь и принять меры к освобождению из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.Ранее Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов)."Обратилась к Президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер с просьбой оказать медицинскую помощь и принять меры к освобождению из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла", - написала Москалькова.Ранее уполномоченный обращалась в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить митрополита Павла.
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международный комитет красного креста (мккк), религия, россия, киев, татьяна москалькова, оон, мирьяна сполярич
Международный комитет Красного Креста (МККК), Религия, Религия, Россия, Киев, Татьяна Москалькова, ООН, Мирьяна Сполярич
Москалькова попросила главу МККК помочь в освобождении митрополита Павла
Москалькова обратилась к главе МККК с просьбой о помощи для освобождения митрополита Павла