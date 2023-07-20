https://ria.ru/20230720/oruzhie-1885278521.html

"Вас все равно убьют". В США восхитились мощью российского оружия

"Вас все равно убьют". В США восхитились мощью российского оружия - РИА Новости, 20.07.2023

"Вас все равно убьют". В США восхитились мощью российского оружия

Россия имеет преимущество в военной технике перед Украиной, в частности, в сфере РЭБ, заявил бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт в интервью CNN. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:18

2023-07-20T14:18

2023-07-20T14:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия имеет преимущество в военной технике перед Украиной, в частности, в сфере РЭБ, заявил бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт в интервью CNN.“Если бы вы были украинским солдатом, и ваш командир приказал пройти сквозь пятикилометровую зону сражения, вам бы пришлось столкнуться с танками, минами, пулеметами, дронами, и вас бы все равно убили. Это невыполнимая задача”, – прокомментировал он ситуацию на фронте.Шмидт также утверждает, что Россия совершает 60 000 артиллерийский выстрелов в день, в то время как Запад производит всего лишь 5 000 снарядов в день. Более того, он был крайне удивлен эффективностью российской РЭБ, заявив, что России удается блокировать все – от GPS до связи.В конце интервью Шмидт пришел к выводу, что Россия однозначно побеждает на поле боя.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://radiosputnik.ria.ru/20230720/vs-rf-1885253248.html

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