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"Вас все равно убьют". В США восхитились мощью российского оружия - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 20.07.2023 (обновлено: 14:50 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/oruzhie-1885278521.html
"Вас все равно убьют". В США восхитились мощью российского оружия
"Вас все равно убьют". В США восхитились мощью российского оружия - РИА Новости, 20.07.2023
"Вас все равно убьют". В США восхитились мощью российского оружия
Россия имеет преимущество в военной технике перед Украиной, в частности, в сфере РЭБ, заявил бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт в интервью CNN. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:18
2023-07-20T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
google
gps
энтони блинкен
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия имеет преимущество в военной технике перед Украиной, в частности, в сфере РЭБ, заявил бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт в интервью CNN.“Если бы вы были украинским солдатом, и ваш командир приказал пройти сквозь пятикилометровую зону сражения, вам бы пришлось столкнуться с танками, минами, пулеметами, дронами, и вас бы все равно убили. Это невыполнимая задача”, – прокомментировал он ситуацию на фронте.Шмидт также утверждает, что Россия совершает 60 000 артиллерийский выстрелов в день, в то время как Запад производит всего лишь 5 000 снарядов в день. Более того, он был крайне удивлен эффективностью российской РЭБ, заявив, что России удается блокировать все – от GPS до связи.В конце интервью Шмидт пришел к выводу, что Россия однозначно побеждает на поле боя.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://radiosputnik.ria.ru/20230720/vs-rf-1885253248.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, google, gps, энтони блинкен, технологии, эрик шмидт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Google, GPS, Энтони Блинкен, Технологии, Эрик Шмидт
"Вас все равно убьют". В США восхитились мощью российского оружия

Экс-гендиректор Google Шмидт: Россия побеждает Украину на поле боя

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанки Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО
Танки Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Танки Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия имеет преимущество в военной технике перед Украиной, в частности, в сфере РЭБ, заявил бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт в интервью CNN.
“Если бы вы были украинским солдатом, и ваш командир приказал пройти сквозь пятикилометровую зону сражения, вам бы пришлось столкнуться с танками, минами, пулеметами, дронами, и вас бы все равно убили. Это невыполнимая задача”, – прокомментировал он ситуацию на фронте.
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Шмидт также утверждает, что Россия совершает 60 000 артиллерийский выстрелов в день, в то время как Запад производит всего лишь 5 000 снарядов в день. Более того, он был крайне удивлен эффективностью российской РЭБ, заявив, что России удается блокировать все от GPS до связи.
В конце интервью Шмидт пришел к выводу, что Россия однозначно побеждает на поле боя.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныGoogleGPSЭнтони БлинкенТехнологииЭрик Шмидт
 
 
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