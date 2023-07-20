https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885290336.html
Глава Оренбуржья вручил госнаграды 16 участникам СВО
Глава Оренбуржья вручил госнаграды 16 участникам СВО - РИА Новости, 20.07.2023
Глава Оренбуржья вручил госнаграды 16 участникам СВО
В Оренбургской области 16 участников специальной военной операции получили медали "За отвагу", "За боевые отличия", ордена "за заслуги пред Отечеством", а также РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:04
2023-07-20T15:04
2023-07-20T15:04
оренбургская область
россия
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. В Оренбургской области 16 участников специальной военной операции получили медали "За отвагу", "За боевые отличия", ордена "за заслуги пред Отечеством", а также другие почетные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства. В числе награжденных - военнослужащие и казаки, выполнявшие боевые задачи в составе Вооруженных Сил России и добровольческих отрядов. Церемония награждения прошла при участии губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, родных и близких бойцов, говорится в сообщении. Медалями Жукова и "За отвагу", ведомственной наградой Минобороны России – медалью "За боевые отличия" - награждены шесть военнослужащих. Еще 10 государственных наград вручены казакам - они удостоились медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и также медалями "За отвагу". Среди них одну из самых высоких наград - ордена Мужества - получил рядовой Дмитрий Березин. Это уже вторая госнаграда оренбургского казака, отметили в пресс-службе. "Мы восхищаемся вашей силой духа, мужеством и отвагой. Гордимся, что в Оренбургской области такие бойцы! Забота о наших защитниках остается первоочередной задачей. Мы организуем доставку бойцов в отпуск и обратно. С начала 2023 года было совершено 78 таких рейсов. Направляем в зону СВО необходимое оборудование и технику. За два года вместе с промышленниками, бизнесом, жителями региона мы отправили на передовую около 40 автомобилей повышенной проходимости. Готовим к отправке очередную партию", - сказал губернатор на торжественной церемонии, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885288969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис паслер
Оренбургская область, Россия, Денис Паслер
ОРЕНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. В Оренбургской области 16 участников специальной военной операции получили медали "За отвагу", "За боевые отличия", ордена "за заслуги пред Отечеством", а также другие почетные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В числе награжденных - военнослужащие и казаки, выполнявшие боевые задачи в составе Вооруженных Сил России
и добровольческих отрядов. Церемония награждения прошла при участии губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
, родных и близких бойцов, говорится в сообщении.
Паслер: в первом полугодие Оренбуржье на 14% увеличило ввод жилья
Медалями Жукова и "За отвагу", ведомственной наградой Минобороны России – медалью "За боевые отличия" - награждены шесть военнослужащих. Еще 10 государственных наград вручены казакам - они удостоились медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и также медалями "За отвагу". Среди них одну из самых высоких наград - ордена Мужества - получил рядовой Дмитрий Березин. Это уже вторая госнаграда оренбургского казака, отметили в пресс-службе.
"Мы восхищаемся вашей силой духа, мужеством и отвагой. Гордимся, что в Оренбургской области такие бойцы! Забота о наших защитниках остается первоочередной задачей. Мы организуем доставку бойцов в отпуск и обратно. С начала 2023 года было совершено 78 таких рейсов. Направляем в зону СВО необходимое оборудование и технику. За два года вместе с промышленниками, бизнесом, жителями региона мы отправили на передовую около 40 автомобилей повышенной проходимости. Готовим к отправке очередную партию", - сказал губернатор на торжественной церемонии, его слова приводит пресс-служба правительства региона.