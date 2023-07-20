https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885290336.html

Глава Оренбуржья вручил госнаграды 16 участникам СВО

Глава Оренбуржья вручил госнаграды 16 участникам СВО - РИА Новости, 20.07.2023

Глава Оренбуржья вручил госнаграды 16 участникам СВО

В Оренбургской области 16 участников специальной военной операции получили медали "За отвагу", "За боевые отличия", ордена "за заслуги пред Отечеством", а также РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:04

2023-07-20T15:04

2023-07-20T15:04

оренбургская область

россия

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. В Оренбургской области 16 участников специальной военной операции получили медали "За отвагу", "За боевые отличия", ордена "за заслуги пред Отечеством", а также другие почетные награды, сообщает пресс-служба регионального правительства. В числе награжденных - военнослужащие и казаки, выполнявшие боевые задачи в составе Вооруженных Сил России и добровольческих отрядов. Церемония награждения прошла при участии губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, родных и близких бойцов, говорится в сообщении. Медалями Жукова и "За отвагу", ведомственной наградой Минобороны России – медалью "За боевые отличия" - награждены шесть военнослужащих. Еще 10 государственных наград вручены казакам - они удостоились медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и также медалями "За отвагу". Среди них одну из самых высоких наград - ордена Мужества - получил рядовой Дмитрий Березин. Это уже вторая госнаграда оренбургского казака, отметили в пресс-службе. "Мы восхищаемся вашей силой духа, мужеством и отвагой. Гордимся, что в Оренбургской области такие бойцы! Забота о наших защитниках остается первоочередной задачей. Мы организуем доставку бойцов в отпуск и обратно. С начала 2023 года было совершено 78 таких рейсов. Направляем в зону СВО необходимое оборудование и технику. За два года вместе с промышленниками, бизнесом, жителями региона мы отправили на передовую около 40 автомобилей повышенной проходимости. Готовим к отправке очередную партию", - сказал губернатор на торжественной церемонии, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885288969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, денис паслер