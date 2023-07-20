https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885288969.html

Паслер: в первом полугодие Оренбуржье на 14% увеличило ввод жилья

Паслер: в первом полугодие Оренбуржье на 14% увеличило ввод жилья - РИА Новости, 20.07.2023

Паслер: в первом полугодие Оренбуржье на 14% увеличило ввод жилья

За шесть месяцев 2023 года Оренбуржье увеличило ввод жилья в эксплуатацию во всех секторах; сдано 441,7 тысячи квадратных метров – на 14% больше, чем за... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:54

2023-07-20T14:54

2023-07-20T14:54

оренбургская область

жилье

денис паслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ОРЕНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. За шесть месяцев 2023 года Оренбуржье увеличило ввод жилья в эксплуатацию во всех секторах; сдано 441,7 тысячи квадратных метров – на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает пресс-служба правительства региона. "Динамика строительства и, в частности, ввод нового жилья является одним из основных показателей социально- экономического развития региона. На рынке жилой недвижимости Оренбуржья сохраняется баланс между спросом и предложением. Одновременно с обновлением жилищного фонда развивается коммунальная, транспортная, социальная инфраструктура, поскольку мы подходим к обустройству новой жилой застройки комплексно", - цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбуржья Дениса Паслера. Комментируя данные Паслер отметил, что в первом полугодии текущего года набран хороший темп сдачи в эксплуатацию нового жилья. "Во многом этому способствуют работающие в регионе ипотечные программы, госпрограммы по улучшению жилищных условий оренбуржцев", отметил – глава региона. Сейчас в Оренбуржье строятся 215 многоквартирных домов общей площадью 690 тысяч квадратных метров. Действуют 326 разрешений на строительство многоквартирных домов (МКД) общей площадью 900 тысяч квадратных метров, добавили в пресс-службе. Согласно представленной статистике, объем ввода в эксплуатацию индивидуального жилья также превышает уровень 2022 года на 8 % – оренбуржцы с начала года построили 346,1 тысячи квадратных метров. "Темпы строительства многоквартирных домов выше прошлогодних на 40%, за первую половину этого года в регионе сдано 95,6 тысячи квадратных метров. Этот показатель значительно опережает общероссийский: по данным Минстроя России, ввод МКД по всей стране за полгода вырос в среднем на 6%", - передает пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20230719/transport-1885146417.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)