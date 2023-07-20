https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885269727.html
Медучреждения Оренбуржья получат новое цифровое медоборудование
Медучреждения Оренбуржья получат новое цифровое медоборудование - РИА Новости, 20.07.2023
Медучреждения Оренбуржья получат новое цифровое медоборудование
Более пяти тысяч единиц новой высокоточной техники закупит Оренбургская область для оснащения медицинских учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов региона,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:54
2023-07-20T13:54
2023-07-20T13:54
оренбургская область
оренбургская область
орск
медучреждения
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ОРЕНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Более пяти тысяч единиц новой высокоточной техники закупит Оренбургская область для оснащения медицинских учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. "С начала 2023 года в медицинские учреждения Оренбуржья по нацпроекту "Здравоохранение" из "тяжелого" оборудования поставлено по девять маммографов и рентген-аппаратов, флюорограф. Продолжается техническое оснащение фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в этом году регион закупит 5161 единицу новой медтехники",- говорится в сообщении пресс-службы. Так, благодаря региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в арсенал поликлиники Орска поступило новое цифровое оборудование – рентген-аппарат. Технические характеристики новой машины соответствуют последним требованиям и стандартам, которые обеспечивают высокое качество изображения, а также комфорт для пациента и врача. Цифровая технология обладает рядом дополнительных функций, таких как компьютерная обработка изображений, возможность многократного увеличения и поворота изображения, а также сохранение результатов исследования в электронном формате для дальнейшего сравнения и анализа. "В поликлинике на проспекте Никельщиков обслуживаются около 16 тысяч орчан. Использование нового цифрового рентген-аппарата сделает процесс диагностики более быстрым и удобным для врачей и пациентов, значительно улучшит качество рентгенологических исследований",- отмечает пресс-служба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, орск, медучреждения
Оренбургская область, Оренбургская область, Орск, Медучреждения
ОРЕНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Более пяти тысяч единиц новой высокоточной техники закупит Оренбургская область для оснащения медицинских учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С начала 2023 года в медицинские учреждения Оренбуржья по нацпроекту "Здравоохранение" из "тяжелого" оборудования поставлено по девять маммографов и рентген-аппаратов, флюорограф. Продолжается техническое оснащение фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в этом году регион закупит 5161 единицу новой медтехники",- говорится в сообщении пресс-службы.
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Так, благодаря региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в арсенал поликлиники Орска
поступило новое цифровое оборудование – рентген-аппарат.
Технические характеристики новой машины соответствуют последним требованиям и стандартам, которые обеспечивают высокое качество изображения, а также комфорт для пациента и врача. Цифровая технология обладает рядом дополнительных функций, таких как компьютерная обработка изображений, возможность многократного увеличения и поворота изображения, а также сохранение результатов исследования в электронном формате для дальнейшего сравнения и анализа.
«
"В поликлинике на проспекте Никельщиков обслуживаются около 16 тысяч орчан. Использование нового цифрового рентген-аппарата сделает процесс диагностики более быстрым и удобным для врачей и пациентов, значительно улучшит качество рентгенологических исследований",- отмечает пресс-служба.