https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885269727.html

Медучреждения Оренбуржья получат новое цифровое медоборудование

Медучреждения Оренбуржья получат новое цифровое медоборудование - РИА Новости, 20.07.2023

Медучреждения Оренбуржья получат новое цифровое медоборудование

Более пяти тысяч единиц новой высокоточной техники закупит Оренбургская область для оснащения медицинских учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов региона,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:54

2023-07-20T13:54

2023-07-20T13:54

оренбургская область

оренбургская область

орск

медучреждения

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ОРЕНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Более пяти тысяч единиц новой высокоточной техники закупит Оренбургская область для оснащения медицинских учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. "С начала 2023 года в медицинские учреждения Оренбуржья по нацпроекту "Здравоохранение" из "тяжелого" оборудования поставлено по девять маммографов и рентген-аппаратов, флюорограф. Продолжается техническое оснащение фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в этом году регион закупит 5161 единицу новой медтехники",- говорится в сообщении пресс-службы. Так, благодаря региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в арсенал поликлиники Орска поступило новое цифровое оборудование – рентген-аппарат. Технические характеристики новой машины соответствуют последним требованиям и стандартам, которые обеспечивают высокое качество изображения, а также комфорт для пациента и врача. Цифровая технология обладает рядом дополнительных функций, таких как компьютерная обработка изображений, возможность многократного увеличения и поворота изображения, а также сохранение результатов исследования в электронном формате для дальнейшего сравнения и анализа. "В поликлинике на проспекте Никельщиков обслуживаются около 16 тысяч орчан. Использование нового цифрового рентген-аппарата сделает процесс диагностики более быстрым и удобным для врачей и пациентов, значительно улучшит качество рентгенологических исследований",- отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230719/transport-1885146417.html

оренбургская область

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургская область, орск, медучреждения