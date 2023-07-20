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Минобороны Белоруссии выработало с "Вагнером" алгоритм передачи опыта
Минобороны Белоруссии выработало с "Вагнером" алгоритм передачи опыта - РИА Новости, 20.07.2023
Минобороны Белоруссии выработало с "Вагнером" алгоритм передачи опыта
Минобороны Белоруссии сообщило в своем телеграм-канале, что выработало с ЧВК "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусским военнослужащим. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:41
2023-07-20T14:41
2023-07-20T14:41
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило в своем телеграм-канале, что выработало с ЧВК "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусским военнослужащим. Ранее в июле в министерстве информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. А в этот четверг белорусское военное ведомство сообщило, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. "Министерством обороны совместно с представителями ЧВК "Вагнер" выработан четкий алгоритм и порядок передачи боевого опыта бойцами компании. Это - комплекс мероприятий совместной боевой подготовки", - говорится в сообщении минобороны.Отмечается, что в ходе проводимых занятий на полигоне "Брестский" упор делается на вопросы организации взаимодействия различных родов войск в ходе огневого поражения, применения беспилотных летательных аппаратов в интересах разведки и огневого поражения, тактических приемов перемещения на поле боя с учетом высокой интенсивности огневого воздействия, применение ударных беспилотных летательных аппаратов, приемы скрытия войск и объектов, а также психологическую подготовку военнослужащих. "Уникальный опыт, полученный белорусской армией в ходе указанных мероприятий, будет в полной мере использован для обеспечения безопасности страны", - заявили в минобороны.
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белоруссия, в мире
Минобороны Белоруссии выработало с "Вагнером" алгоритм передачи опыта
Минобороны Белоруссии заявило, что выработало с "Вагнером" алгоритм передачи боевого опыта
МИНСК, 20 июл – РИА Новости.
Минобороны Белоруссии сообщило в своем телеграм-канале
, что выработало с ЧВК "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусским военнослужащим.
Ранее в июле в министерстве информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. А в этот четверг белорусское военное ведомство сообщило, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии.
«
"Министерством обороны совместно с представителями ЧВК "Вагнер" выработан четкий алгоритм и порядок передачи боевого опыта бойцами компании. Это - комплекс мероприятий совместной боевой подготовки", - говорится в сообщении минобороны.
Отмечается, что в ходе проводимых занятий на полигоне "Брестский" упор делается на вопросы организации взаимодействия различных родов войск в ходе огневого поражения, применения беспилотных летательных аппаратов в интересах разведки и огневого поражения, тактических приемов перемещения на поле боя с учетом высокой интенсивности огневого воздействия, применение ударных беспилотных летательных аппаратов, приемы скрытия войск и объектов, а также психологическую подготовку военнослужащих.
"Уникальный опыт, полученный белорусской армией в ходе указанных мероприятий, будет в полной мере использован для обеспечения безопасности страны", - заявили в минобороны.
Появились первые видео и фото занятий белорусского спецназа с "Вагнером"