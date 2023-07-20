https://ria.ru/20230720/opolskiy-1884809859.html

Константин Опольский: новая архитектура немыслима без высоких технологий

Константин Опольский: новая архитектура немыслима без высоких технологий - РИА Новости, 20.07.2023

Константин Опольский: новая архитектура немыслима без высоких технологий

Архитектура и строительство до поры оставались самыми консервативными направлениями деятельности человека. Казалось бы, зачем на стройплощадках высокие... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:00

интервью

архитектура

россия

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Архитектура и строительство до поры оставались самыми консервативными направлениями деятельности человека. Казалось бы, зачем на стройплощадках высокие технологии? Но не все так просто. Например, компания "ВОСЕМЬ ПЛЮС" из Владивостока не только внедряет самые новейшие технологию в архитектурную сферу, но и разрабатывает свое программное обеспечение для полного цикла проектирования гражданских объектов. О том, как работают новые технологии при возведении новых зданий корреспондент РИА Новости Лев Рыжков пообщался с новатором в этой сфере и руководителем компании "ВОСЕМЬ ПЛЮС" Константином Опольским.- Константин Юрьевич, какие вызовы сегодняшнего дня привели Вас к осознанию необходимости развития IT-сферы?- У меня IT-образование, и мне всегда нравились новые технологии, а также архитектурная и строительная сферы. И я всегда совмещаю эти интересы. Не идти по шаблону, а выходить за него, добавлять что-то новое. Больше восьми лет назад я открыл компанию, которая сразу взяла курс на новые технологии, преобразование и внедрение их в архитектурную сферу. Уже давно мы пишем скрипты, которые позволяют оптимизировать многие строительные процессы, а также сокращать затраты при строительстве. Как один из примеров - сокращение количества применяемой арматуры в кубе бетона. Также большое внимание я уделяю системам безопасности, таким, как смарт-доступ - распознавание лиц при входе на территорию объекта, видеонаблюдение и многое другое. Но при всех применяемых нами новшествах, при проектировании необходимо придерживаться ГОСТов и СНИПов, которые обновляются не так часто, как хотелось бы. Ведь зачастую многие новшества опережают нормы и правила.- Что сейчас происходит в российской архитектурной сфере?- Архитектурная сфера развивается достаточно медленно, и у нас, в России, нет своего современного программного обеспечения для строительного проектирования. Все программы – зарубежные. Архитектурные компании России всегда пользовались зарубежным программным обеспечением для проектирования объектов, но после ухода этих компаний с российского рынка, обновление такого ПО официально стало невозможно. И я решил создать собственное программное обеспечение, для полного цикла проектирования. Я уверен, что наше ПО будет использоваться не только на территории России и стран СНГ, но и составит конкуренцию зарубежным аналоговым ПО.- Вы разработали мобильное приложение. Каков его функционал?- Наше мобильное приложение позволяет корректировать и преобразовывать файлы. То есть, если я вам сейчас на телефон скину инженерный файл, вы его физически не сможете открыть. А с приложением сможете. Это преобразователь. Вы заходите в наше мобильное приложение, открываете, смотрите, сохраняете в читаемом на телефоне pdf-формате. Приложение бесплатное, без рекламы. Сделали для всех. В ближайшую неделю или несколько дней его уже запустим. Аналогов в России больше нет.- В чем состоит его уникальность? Расскажите подробнее.- Часто возникает потребность внести корректировки в документацию (чертежи) и передать это другим участникам стройки. Если работать по старинке, то на внесение изменений потребуется время, даже если правка минимальная. А если пользоваться мобильным приложением, внести изменения будет возможно сразу на площадке, откорректированные чертежи могут увидеть все участники стройки на своих мобильных устройствах.Сейчас в разработке находится второе приложение. Не углубляясь, могу сказать, что оно расширит возможности пользователя, позволит ему работать с файлами в различных расширениях на мобильных устройствах, не прибегая при этом к помощи персонального компьютера или ноутбука.- Мы видим, что вы внедряете новейшие технологии в архитектурную сферу. А есть ли новые технологии уже в непосредственно возведенных по вашим проектам зданиях?- Конечно. В 2022 году в городе Артем был введен в эксплуатацию мультитемпературный холодильный комплекс. Его особенностью является то, что он работает на СО2. То есть, поглощает углеродный след. Больше на Дальнем Востоке подобных комплексов нет. Ближайший – в Новосибирске, но и он работает немного по-другому, не так, как наш.- А как работает ваш комплекс? И есть ли в нем еще преимущества, помимо следования экологическим стандартам?- К примеру, владелец товара вечером планирует разместить в холодильнике партию рыбы (с заморозкой до – 30°C). Вечером включаем холодильник, и меньше чем за шесть часов в камере устанавливается необходимая температура. К утру товар загружается в холодильник с нужной температурой. Через день клиент забирает рыбу и загружает в ту же камеру другую продукцию с другой температурой хранения (конечно, с соблюдением всех норм и требований СанПиНа). Причем все эти сложные процессы по охлаждению и разморозке происходят быстро и безопасно для материалов, из которых построен холодильник. Никакой другой хладагент не способен на такое, только СO2.Более того, применяя систему рекуперации тепла, энергию, которая высвобождается при работе компрессоров, можно направлять на подогрев пола в холодильнике, обеспечение тепла и горячей воды в сопутствующем хозяйственно-бытовом комплексе. На выходе получаем самый экологически чистый холодильный комплекс: минимальное потребление электроэнергии, выбросов в окружающую среду – ноль, рисков для здоровья людей тоже нет. К тому же обслуживание холодильной установки на СO2 обходится дешевле, чем на фреоне или аммиаке, и заправлять ее приходится реже. Единственный минус: утечку углекислого газа найти в системе сложнее, но этот вопрос решается за счет установки газоанализаторов при монтаже оборудования.- Насколько СО2 удешевляет работу холодильных комплексов?- Если мы говорим про огромный хладокомбинат, то месячная экономия счетов за электроэнергию может снизить платежи до четырех раз, а это значительная экономия средств.- Для жилых домов использование СО2 тоже применимо?- В России для жилых домов эту технологию еще не применяли. У нас в разработке уже есть проект. Мы планируем закончить его в этом году или в начале следующего и начать строительство уже в 2024 году. Скорее всего, этот жилой комплекс будет первым в России.- А в мире?- Первые жилые комплексы на СО2 появились в Швейцарии. В прошлом году там запустили три дома в тестовом режиме. И то это сделали на экспериментальной площадке, типа нашего Сколково.- Какие перспективы вы видите перед компанией?- Развивать и дальше высокие технологии, цифровизацию. Архитектура – это безграничная сфера.

https://realty.ria.ru/20230703/khusnullin-1881857667.html

https://realty.ria.ru/20230616/doma-pamyatniki-1876928131.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, архитектура, россия