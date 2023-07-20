https://ria.ru/20230720/opasnost-1885199704.html

В центре Сахалина объявили высокую пожарную опасность

В центре Сахалина объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости, 20.07.2023

В центре Сахалина объявили высокую пожарную опасность

Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Тымовском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T07:01

2023-07-20T07:01

2023-07-20T07:01

происшествия

сахалин

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Тымовском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. "На территории Тымовского района 21-23 июля прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности)", - говорится в сообщении ведомства. Аналогичный режим действует с 17 июля в Смирныховском районе в центральной части Сахалина. В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности ГУМЧС России по Сахалинской области призывает местных жителей соблюдать простые правила безопасности.

https://ria.ru/20230720/pozhar-1885199452.html

сахалин

сахалинская область

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происшествия, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии