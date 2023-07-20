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В центре Сахалина объявили высокую пожарную опасность
В центре Сахалина объявили высокую пожарную опасность - РИА Новости, 20.07.2023
В центре Сахалина объявили высокую пожарную опасность
Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Тымовском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:01
2023-07-20T07:01
2023-07-20T07:01
происшествия
сахалин
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл – РИА Новости. Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Тымовском районе Сахалинской области, информирует региональный главк МЧС России. "На территории Тымовского района 21-23 июля прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс пожарной опасности)", - говорится в сообщении ведомства. Аналогичный режим действует с 17 июля в Смирныховском районе в центральной части Сахалина. В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности ГУМЧС России по Сахалинской области призывает местных жителей соблюдать простые правила безопасности.
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происшествия, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В центре Сахалина объявили высокую пожарную опасность
МЧС: во втором муниципалитете в центре Сахалина объявили высокую пожарную опасность