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Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:28 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/obstrely-1885187394.html
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 271 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T00:28
2023-07-20T00:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 271 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. &quot;За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)&quot;, - говорится в сообщении представительства.Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка. По данным представительства, ранения получили два мирных жителя, в том числе ребенок 2002 года рождения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 102 обстрела.
https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885177369.html
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донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки
Разрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 271 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
«

"За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства.

Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка.
По данным представительства, ранения получили два мирных жителя, в том числе ребенок 2002 года рождения.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 102 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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