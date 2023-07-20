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Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.07.2023

Украинские войска за сутки 49 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 271 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T00:28

2023-07-20T00:28

2023-07-20T00:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 271 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства.Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка. По данным представительства, ранения получили два мирных жителя, в том числе ребенок 2002 года рождения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 102 обстрела.

https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885177369.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, происшествия