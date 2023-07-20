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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T00:06
2023-07-20T00:06
2023-07-20T00:06
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 20:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...; 22:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров…; 23:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в представительства.Ведомство также сообщило, что в 23:10 мск украинские войска обстреляли Ясиноватский район, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885177369.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район