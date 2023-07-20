https://ria.ru/20230720/nizhegorodskaya-1885213201.html

Стартовал второй этап благоустройства возле метро "Нижегородская" в Москве

Стартовал второй этап благоустройства возле метро "Нижегородская" в Москве - РИА Новости, 20.07.2023

Стартовал второй этап благоустройства возле метро "Нижегородская" в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке столицы, завершить... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:23

2023-07-20T09:23

2023-07-20T09:23

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке столицы, завершить благоустройство планируется в этом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков рассказал, что в городе продолжаются масштабные мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности пространств около станций Большой кольцевой линии метро. В прошлом году в ходе первого этапа благоустройства возле станции "Нижегородская" специалисты сделали удобные пешеходные маршруты к ней от жилых кварталов. "Сейчас стартовал второй этап, в зону работ вошли Орехово-Зуевский проезд, Перовское шоссе, Проектируемый проезд №830 и Басовская улица", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что главная цель проекта - сделать более удобной и комфортной территорию возле станции, адаптировать ее под запросы местных жителей и приезжающих в Нижегородский район на работу или учебу. "В рамках проекта уберем воздушные линии в кабельную канализацию общей протяженностью 6,7 тысячи метров, обустроим дополнительную ливневку, обновим 27,6 тысячи квадратных метров тротуаров и сделаем с них спуски для маломобильных горожан и родителей с колясками, заменим 37,6 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части", - рассказал Бирюков. Он также отметил, что территорию будут освещать более 200 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения, специалисты сделают велопарковки, поставят лавочки для отдыха и навигационные стелы. Для пассажиров общественного транспорта установят семь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными устройствами. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе проведут озеленение - в районе станции метро "Нижегородская" высадят 46 деревьев, площадь газона составит 40,5 тысячи квадратных метров. Полностью завершить благоустройство планируется до конца этого года.

https://ria.ru/20230718/mosty-1884787811.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков