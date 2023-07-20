https://ria.ru/20230720/nizhegorodskaya-1885213201.html
Стартовал второй этап благоустройства возле метро "Нижегородская" в Москве
Стартовал второй этап благоустройства возле метро "Нижегородская" в Москве - РИА Новости, 20.07.2023
Стартовал второй этап благоустройства возле метро "Нижегородская" в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке столицы, завершить... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:23
2023-07-20T09:23
2023-07-20T09:23
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке столицы, завершить благоустройство планируется в этом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков рассказал, что в городе продолжаются масштабные мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности пространств около станций Большой кольцевой линии метро. В прошлом году в ходе первого этапа благоустройства возле станции "Нижегородская" специалисты сделали удобные пешеходные маршруты к ней от жилых кварталов. "Сейчас стартовал второй этап, в зону работ вошли Орехово-Зуевский проезд, Перовское шоссе, Проектируемый проезд №830 и Басовская улица", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что главная цель проекта - сделать более удобной и комфортной территорию возле станции, адаптировать ее под запросы местных жителей и приезжающих в Нижегородский район на работу или учебу. "В рамках проекта уберем воздушные линии в кабельную канализацию общей протяженностью 6,7 тысячи метров, обустроим дополнительную ливневку, обновим 27,6 тысячи квадратных метров тротуаров и сделаем с них спуски для маломобильных горожан и родителей с колясками, заменим 37,6 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части", - рассказал Бирюков. Он также отметил, что территорию будут освещать более 200 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения, специалисты сделают велопарковки, поставят лавочки для отдыха и навигационные стелы. Для пассажиров общественного транспорта установят семь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными устройствами. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе проведут озеленение - в районе станции метро "Нижегородская" высадят 46 деревьев, площадь газона составит 40,5 тысячи квадратных метров. Полностью завершить благоустройство планируется до конца этого года.
https://ria.ru/20230718/mosty-1884787811.html
https://ria.ru/20230717/rusla-1884629747.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке столицы, завершить благоустройство планируется в этом году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков рассказал, что в городе продолжаются масштабные мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности пространств около станций Большой кольцевой линии метро. В прошлом году в ходе первого этапа благоустройства возле станции "Нижегородская" специалисты сделали удобные пешеходные маршруты к ней от жилых кварталов.
"Сейчас стартовал второй этап, в зону работ вошли Орехово-Зуевский проезд, Перовское шоссе, Проектируемый проезд №830 и Басовская улица", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что главная цель проекта - сделать более удобной и комфортной территорию возле станции, адаптировать ее под запросы местных жителей и приезжающих в Нижегородский район на работу или учебу.
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"В рамках проекта уберем воздушные линии в кабельную канализацию общей протяженностью 6,7 тысячи метров, обустроим дополнительную ливневку, обновим 27,6 тысячи квадратных метров тротуаров и сделаем с них спуски для маломобильных горожан и родителей с колясками, заменим 37,6 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части", - рассказал Бирюков.
Он также отметил, что территорию будут освещать более 200 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы будут оборудованы опорами контрастного освещения, специалисты сделают велопарковки, поставят лавочки для отдыха и навигационные стелы. Для пассажиров общественного транспорта установят семь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными устройствами.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе проведут озеленение - в районе станции метро "Нижегородская" высадят 46 деревьев, площадь газона составит 40,5 тысячи квадратных метров. Полностью завершить благоустройство планируется до конца этого года.
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