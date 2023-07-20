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На севере Италии более ста человек получили травмы из-за непогоды

На севере Италии более ста человек получили травмы из-за непогоды - РИА Новости, 20.07.2023

На севере Италии более ста человек получили травмы из-за непогоды

Более 100 человек получили ранения и серьезные травмы в результате непогоды с сильными бурями и градом, которая обрушилась на итальянскую область Венето после... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T22:45

2023-07-20T22:45

2023-07-20T22:45

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РИМ, 20 июл - РИА Новости. Более 100 человек получили ранения и серьезные травмы в результате непогоды с сильными бурями и градом, которая обрушилась на итальянскую область Венето после периода аномальной жары, сообщил в четверг глава этого северного региона Лука Дзайа. "Число раненых, получивших в среду серьезные травмы в результате града и падения осколков разбитых стекол, увеличилось до 110 человек. Еще раз выражаю благодарность спасателям и представителям технических служб, которые сразу же оказали помощь людям и в эти часы продолжают работу, в том числе, по учету нанесенного области ущерба", - заявил Дзайа. Как это уже не раз бывало прежде, на смену аномальной жаре, которая установилась на Апеннинах с воскресенья, на северо-восток страны в район Доломитовых Альп пришли бури с ливневыми дождями и сильным градом. Согласно информации областной метеослужбы Венето, порывы ветра местами достигали 140 км/час, в результате чего пострадали около 30 зданий, половина из которых остались без крыш. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома, отмечались перебои в электроснабжении и телефонной связи. В наиболее пострадавших районах Дзайа объявил режим ЧС. "Оперативные центры пожарной службы и службы Гражданской обороны приняли более 350 запросов об оказании помощи из-за бурь с сильными ливнями, градом и порывами ветра, превышающими 100 км/ч… Наибольший ущерб зафиксирован в провинциях Падуя, Тревизо, Виченца и Венеция", - написал Дзайа на своей странице в Facebook*. По словам губернатора, которые он подтвердил видеозаписью, градины на сей раз имели необычную форму и размер, их диаметр порой превышал 10 см. Пока на северо-востоке Италии граждане подсчитывают ущерб от ливней и града, жители центральных и южных областей страны продолжают изнывать от аномальной жары, которую принес на Апеннины из Африки антициклон "Харон". На этой неделе на островах Сицилия и Сардиния воздух почти повсеместно прогрелся до 45 градусов, однако были зафиксированы пики зноя вплоть до 46,7 градусов.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230720/pyl-1885372933.html

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в мире, италия, facebook, гражданская оборона, венето, падуя